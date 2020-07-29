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青創600億貸款8月上路　貸款額度、利息補貼曝光

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▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府力挺青年創業，經濟部推出「挺青年創未來-青年創業圓夢方案」，其中「裕資金」政策將祭出600億元青創貸款，由政府提供100%保證並補助前五年利息，預計於8月1日正式上路。

行政院長蘇貞昌日前指示，政府透過「充裕資金、普及服務、打造聚落」三大策略，協助青年創業，經濟部規劃透過「裕資金」、「廣服務」、「創聚落」三大策略協助。

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其中，「裕資金」部分，政府提供規模600億元青創貸款，提供一站式服務，100萬元以下小額貸款七天內核貸，並由政府提供最高100%擔保、補助前五年1.67%利息；另外，國發基金投資額度也調高五倍，於四年內匡列100億元，投資青年創業。

經濟部表示，貸款對象為依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿五年之事業，且負責人需年滿20至45歲，並於三年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少二十小時或取得二學分證明；貸款額度開辦費用最高200萬元、週轉性支出最高400萬元、資本性支出最高1,200萬元。

本項貸款利率以中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加0.575%，機動計息(目前為1.42%)；保證條件為準備金及開辦費用最低9成、最高9.5成，週轉性及資本性支出最低8成、最高9成。

官員指出，100萬元以下的小額青創貸款將以「從優、從速、從簡」原則辦理，先由台企銀擔任專責銀行；目前創業基地多集中在六都，未來將擴大到各城鎮。

「廣服務」全台已設立高達35處青創服務基地。「創聚落」則啟動的「林口新創園」，在台南沙崙科學城設置「沙崙新創園」，形成「北林口、南沙崙」。

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