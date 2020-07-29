「電網學校暨人才發展聯盟」培育優秀學子　頒發170萬獎學金

▲工研院舉辦電網人才獎學金頒發典禮。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（29）日舉辦電網人才獎學金頒發典禮，由「電網學校暨人才發展聯盟」提供170萬元獎學金，總計17名電力學子得獎，而工研院長劉文雄也特別以父親名義成立「劉書勝紀念獎」，希望透過獎學金資源拋磚引玉，帶動台灣電力人才世代傳承。

因應氣候變遷，世界各國紛紛把發展綠色能源當成國家政策或目標，像是美國州政府規範售電業者必須購買一定比例的再生能源或再生能源憑證（RECS）、加州訂出2025年再生能源發電占比要達50％目標、歐盟甚至要求會員國2020年再生能源占比至少要超過20％。

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產業掀起綠電搶購潮，為了提供足夠綠電，台灣將綠電及再生能源產業作為六大核心戰略產業之一，並隨著綠電佔比提高，包括儲能、電力調度、電網預測等相關應用領域也蓬勃發展，帶動企業對電力電網人才需求大增。



工研院因應能源轉型，2018年成立「電網管理與現代化策略辦公室」，匯集來自學術界和產業界的所有領域專家，積極推動電網管理技術和解決方案，維持電力系統穩定可靠，並在2019年號召26家產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，開設專業電力課程，並設立電網人才獎學金。



電網學校暨人才發展聯盟獎學金委員會主委、大同公司總處長的林常平表示，電網人才獎學金分為優秀專題提案獎、優秀學生獎、傑出專題成果獎3項，總計17人得獎，這次報名人數超過歷年非常踴躍，競爭激烈，顯見越來越多優秀年輕學子，看好電力電網產業的未來性。

林常平指出，得獎者的研究題目從風力與水力發電機組排程、需量反應的應用、輸配電系統的巡檢系統、太陽能模組診斷等，領域涵蓋非常廣泛且實用，希望這些得獎者繼續研究，將優秀成果帶到產業界，共同為台灣供電穩定盡份心力。

▲工研院院長劉文雄。（圖／工研院提供）

工研院院長劉文雄表示，為了紀念父親劉書勝為台灣電力奉獻超過半世紀，特別以父親名義成立「劉書勝紀念獎」，針對35歲以下，而且投入電力產業超過3年的年輕電力人才，提供8萬元獎學金，希望延續父親對台灣電力現代化的理念，培育優秀電力人才。



獲得優秀專題提案獎的台北科技大學電機工程學系學生丁兆昇，對於無人機如何應用在電力領域上非常著迷，不但早早就拿到無人機使用證照，更多次自己購買馬達、控制器等材料，成功組裝出無人機。

丁兆昇這次獲獎的研究題目「輸配電系統之無人機智慧巡檢」也跟無人機密切相關，希望設計出智慧型無人機，導入AI人工智慧軟體，讓無人機可以自動判讀電力電網乾淨程度，發現有損壞就會立即通知相關人員，並將這筆獎學金拿去購買無人機製作材料，希望早日完成這台智慧型無人機。



另外，獲得傑出專題成果獎的3位得獎者都是女性，在男性數量眾多的電力領域中，展現巾幗不讓鬚眉的霸氣，其中來自中正大學電機系的郭婉宜、高雄科技大學電機系的林沛其，去年已拿下「優秀專題提案獎」，今年更再接再厲，把研究成果完成，成功拿到「傑出專題成果獎」的肯定。



「電網學校暨人才發展聯盟」由產學研組成，聯盟成員包括大同公司、台灣汽電共生、台灣綜合研究院、亞力電機、和平電廠、東元電機、海龍離岸風電、健格科技、康舒科技、祥正電機、達德能源集團、海鼎風力發電(捷熱能源、安能集團、麥格理綠投資集團）、台灣電力與能源工程協會等。