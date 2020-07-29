　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「電網學校暨人才發展聯盟」培育優秀學子　頒發170萬獎學金

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「電網學校暨人才發展聯盟」培育優秀學子　頒發170萬獎學金。（圖／工研院提供）

▲工研院舉辦電網人才獎學金頒發典禮。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（29）日舉辦電網人才獎學金頒發典禮，由「電網學校暨人才發展聯盟」提供170萬元獎學金，總計17名電力學子得獎，而工研院長劉文雄也特別以父親名義成立「劉書勝紀念獎」，希望透過獎學金資源拋磚引玉，帶動台灣電力人才世代傳承。

因應氣候變遷，世界各國紛紛把發展綠色能源當成國家政策或目標，像是美國州政府規範售電業者必須購買一定比例的再生能源或再生能源憑證（RECS）、加州訂出2025年再生能源發電占比要達50％目標、歐盟甚至要求會員國2020年再生能源占比至少要超過20％。

請繼續往下閱讀...

產業掀起綠電搶購潮，為了提供足夠綠電，台灣將綠電及再生能源產業作為六大核心戰略產業之一，並隨著綠電佔比提高，包括儲能、電力調度、電網預測等相關應用領域也蓬勃發展，帶動企業對電力電網人才需求大增。
 
工研院因應能源轉型，2018年成立「電網管理與現代化策略辦公室」，匯集來自學術界和產業界的所有領域專家，積極推動電網管理技術和解決方案，維持電力系統穩定可靠，並在2019年號召26家產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，開設專業電力課程，並設立電網人才獎學金。
 
電網學校暨人才發展聯盟獎學金委員會主委、大同公司總處長的林常平表示，電網人才獎學金分為優秀專題提案獎、優秀學生獎、傑出專題成果獎3項，總計17人得獎，這次報名人數超過歷年非常踴躍，競爭激烈，顯見越來越多優秀年輕學子，看好電力電網產業的未來性。

林常平指出，得獎者的研究題目從風力與水力發電機組排程、需量反應的應用、輸配電系統的巡檢系統、太陽能模組診斷等，領域涵蓋非常廣泛且實用，希望這些得獎者繼續研究，將優秀成果帶到產業界，共同為台灣供電穩定盡份心力。

▲「電網學校暨人才發展聯盟」培育優秀學子　頒發170萬獎學金。（圖／工研院提供）

▲工研院院長劉文雄。（圖／工研院提供）

工研院院長劉文雄表示，為了紀念父親劉書勝為台灣電力奉獻超過半世紀，特別以父親名義成立「劉書勝紀念獎」，針對35歲以下，而且投入電力產業超過3年的年輕電力人才，提供8萬元獎學金，希望延續父親對台灣電力現代化的理念，培育優秀電力人才。
 
獲得優秀專題提案獎的台北科技大學電機工程學系學生丁兆昇，對於無人機如何應用在電力領域上非常著迷，不但早早就拿到無人機使用證照，更多次自己購買馬達、控制器等材料，成功組裝出無人機。

丁兆昇這次獲獎的研究題目「輸配電系統之無人機智慧巡檢」也跟無人機密切相關，希望設計出智慧型無人機，導入AI人工智慧軟體，讓無人機可以自動判讀電力電網乾淨程度，發現有損壞就會立即通知相關人員，並將這筆獎學金拿去購買無人機製作材料，希望早日完成這台智慧型無人機。
 
另外，獲得傑出專題成果獎的3位得獎者都是女性，在男性數量眾多的電力領域中，展現巾幗不讓鬚眉的霸氣，其中來自中正大學電機系的郭婉宜、高雄科技大學電機系的林沛其，去年已拿下「優秀專題提案獎」，今年更再接再厲，把研究成果完成，成功拿到「傑出專題成果獎」的肯定。
 
「電網學校暨人才發展聯盟」由產學研組成，聯盟成員包括大同公司、台灣汽電共生、台灣綜合研究院、亞力電機、和平電廠、東元電機、海龍離岸風電、健格科技、康舒科技、祥正電機、達德能源集團、海鼎風力發電(捷熱能源、安能集團、麥格理綠投資集團）、台灣電力與能源工程協會等。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
連千毅一審獲6罪「判囚7年」　死對頭大仁哥判決曝光超諷刺
王浩宇考「高雄小學堂」！李眉蓁連5題慘敗反擊：桃園有幾間廟？
《棒棒堂》小煜「小7歲正妹妻身分曝光」！吐露閃婚關鍵原因
生小孩要花多少？新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬　細節曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台塑企業助新北弱勢兒少　去年共捐助472萬元、296戶受益

青創600億貸款8月上路　貸款額度、利息補貼曝光

「電網學校暨人才發展聯盟」培育優秀學子　頒發170萬獎學金

東森電視申請新設《東森亞洲新聞台》等3衛星頻道

寶可夢、台南水果加持　美食-KY推手作蛋糕搶攻國旅商機

台指期下跌31點　分析師：量能出現異常、短期要攻高有難度

旺宏Q2獲利年增405%「毛利率攀7季新高」！下半年展望審慎樂觀

宏碁Chromebook稱霸泛歐　奪得第2季市佔冠軍

NCC核發台灣之星、亞太5G特許執照！5大電信全到齊

美5G乾淨網路名單更新　台五大電信全入列

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

台塑企業助新北弱勢兒少　去年共捐助472萬元、296戶受益

青創600億貸款8月上路　貸款額度、利息補貼曝光

「電網學校暨人才發展聯盟」培育優秀學子　頒發170萬獎學金

東森電視申請新設《東森亞洲新聞台》等3衛星頻道

寶可夢、台南水果加持　美食-KY推手作蛋糕搶攻國旅商機

台指期下跌31點　分析師：量能出現異常、短期要攻高有難度

旺宏Q2獲利年增405%「毛利率攀7季新高」！下半年展望審慎樂觀

宏碁Chromebook稱霸泛歐　奪得第2季市佔冠軍

NCC核發台灣之星、亞太5G特許執照！5大電信全到齊

美5G乾淨網路名單更新　台五大電信全入列

聽這聲阿金表情「逐漸母湯」！　狂用「嘴吸氣」笑翻網

防作物被偷吃！　農業局鼓勵「加裝電網」承諾補助3／4

皮朋澄清沒因《最後一舞》不爽喬丹　「讓年輕球員了解90年代籃球」

單厚之／自己先吵成一團？國民黨何必怕修憲！

動滋券邊緣人必看！6大電商買運動裝備有折扣　沒中籤也能省很多

NASA證實！2名女國中生發現飛往地球「未知小行星」

B辦改建最成功　「聯合大於」實登站穩200萬

路邊撿到「煤炭精靈」　暖男手捧「找親生爸媽」：只看到白鷺鷥

中職／蔣智賢請纓守二壘　洪總還要想一想

連千毅一審獲6罪「判囚7年」…庭長：中上刑度！死對頭大仁哥判決曝光超諷刺

大師拿毛筆「擊倒4壯男」 擂台影片瘋傳！武術協會怒了

財經熱門新聞

財產安排超前部署　經營之神錢不留子孫原因曝光

龍巖布局台積電！李世聰3月入場　獲利超過50%

台塑老臣超忠心　罹癌後只一心掛念總裁遺願

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

隔壁桌大學生「全在聊股票」！網：還不快上車

百萬用戶有福了！玉山Wallet新推3功能

台積電開盤不到10分鐘　一度跌到最低點425元

與威力彩擦身而過！「把機率當塑膠」

辜家第六代誕生　辜仲諒升格當阿公

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

美元跌勢不止！　謝金河直指「此物」漲幅威力不下黃金

不只15.6億！北市頭獎得主還抱走7注貳獎

買不起台積電有解方　繞道這7檔含「積」量超過40％的ETF也行！

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

更多熱門

相關新聞

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

工研院攜手信保基金、全台26家金融行庫　推動「技術加值融資保證專案」

工研院今（27）日攜手信保基金與全台26家金融行庫，舉辦「技術加值融資保證專案」簽約儀式，以資金導入技術，推動資產流通運用，透過技術評鑑與評價，建立無形資產評價機制與生態系，結合資本市場與科技市場，協助台灣中小企業、新創公司發展。

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

離岸風電力求供電穩定　「強化電網」成關鍵要素

離岸風電力求供電穩定　「強化電網」成關鍵要素

工研院47週年院慶「伸手」護台灣　大秀創新防疫科技亮點

工研院47週年院慶「伸手」護台灣　大秀創新防疫科技亮點

搶攻無人零售商機　工研院攜手全家打造「易取智慧商店」

搶攻無人零售商機　工研院攜手全家打造「易取智慧商店」

關鍵字：

工研院電網學校暨人才發展聯盟

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面