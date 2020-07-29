東森電視申請新設《東森亞洲新聞台》等3衛星頻道



▲東森電視台再向NCC申請設立3個新頻道，如獲許可，旗下頻道總數將達11個。（示意圖/記者徐文彬攝）



記者陳世昌／台北報導

旗下已有8個頻道的東森電視台，近期再向NCC申請新設《東森亞洲衛視台》、《東森亞洲新聞台》、《東森亞洲幼幼台》等3個衛星頻道，其中1個頻道屬性是新聞台。

根據「東森亞洲衛視」官網介紹，東森亞洲衛視這3個頻道都是營運中的頻道，在東南亞地區總收視戶近600萬，其中香港約210萬戶，新加坡12萬戶，馬來西亞約190萬戶。另外東森亞洲衛視衛星訊號覆蓋全中國大陸地區，約有162萬台商是觀眾。

NCC官員證實，東森電視確實已提出新頻道申請案，雖然這3個頻道已在台灣之外地區落地，但並未取得有台灣合法執照，如果要在台灣落地需重提申請案，也就是全新頻道的申請，並非既有頻道變更營運計畫。

東森電視新設3頻道如獲許可，旗下頻道數量將多達11個，其中包括3個新聞台。業界指出，目前東森亞洲衛視3頻道的內容多屬東森電視既有節目重新編排後播出，內容與並無太大差異，其必要性如何說服NCC是一大難題。





▲東森電視向NCC申請設立東森亞洲衛星電視旗下3個新頻道（圖／翻攝東森亞洲衛星電視網站）

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目前在NCC審理中的新聞台申請案，除了《東森亞洲新聞台》，還有台數科旗下的《中台灣生活網》變更為新聞台《台灣生活網》，以及新申設的《鏡電視》。

即將在8月上任的NCC主委陳耀祥日前表示，因為新聞台已經很久沒有開放，對新設案要採取什麼樣的立場，有待NCC新一屆委員組成後，重新討論來達成基本共識，不論是「非新聞台申請營運計畫變更為新聞台」，或是全新申設的新聞台，是否要開放？將重新討論確定共識後，審查程序才會再進行下一步。