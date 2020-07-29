台指期下跌31點　分析師：量能出現異常、短期要攻高有難度

▲台指期7月29日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（29）日開盤下跌8點，來到12446點，早盤雖有衝上去，但上方壓力仍大，又再度跌深一度跌破12400關卡，隨後跌幅收斂震盪走升，甚至翻紅衝高，不過尾盤仍不敵賣壓，終場以12423點作收，下跌31點，與現貨相較，逆價差117.97點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，如同先前所提到的，只要出現異常量能的情況就有機會出現短線拉回情況，確實在昨天收盤時成交量來到3500億左右，這也符合所謂的異常量能狀況，看回今天的盤勢，盤中確實有試圖想要往上拉抬，但仍敵不過賣壓，主要是今天的量能不足，從昨天爆量到今天量縮這樣來看，比較像是換手尚未轉換完成的情況，所以今天出現壓回還算是正常情況。

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廖恩平表示，接下來就是要觀察月線的部分，如果說指數可以持續在月線附近持續量縮，用幾天的時間慢慢消化這次的賣壓、止穩之後，後續還是有上攻的機會，短線上指數如果要立刻再攻高，難度會是比較高的。

另外，廖恩平也說，指數現在看來比較像是短線拉回修正，再加上目前走勢跟幾個主要均線乖離過大，因此出現今天這樣的修正都是算正常現象，但若是中長期來看還是偏多樂觀看待，除非出現大量摜破月線的情況，但如果沖破月線的話，整個中期修正的時間就會拉得比較長，但以這次修正的情況來看，時間應該會拉長到1至2周左右。