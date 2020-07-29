影／投資達人喊出「股市逃跑三部曲」　留意逃命指標股！

記者王曉敏／綜合報導

台股昨日一度突破13000點大關，再創歷史新高，但仍有許多投資人反映對這波漲勢「無感」，畢竟在台積電勁揚的過程中，其他中小型股未必同樣有好表現。萬寶週刊總編輯莊正賢，也喊出台股逃跑「三部曲」，並提醒投資人，若手中持有的股票今年以來都沒有創新高，就不要繼續抱了。

莊正賢今（29）日在《雲端最有錢》節目中提醒投資人，中小型個股要參考上櫃指數來操作，若手中持有的個股今年來都沒有突破高點，就不要抱了，這意味著該檔股票不是強勢股，投資人應改買今年股價創新高後拉回的個股，「因為它還是個好公司。這一波如果再漲上去，還是以這些好公司做主軸。」

投資人可以半導體為主「高出低進」，「好公司遇到倒楣事或遇到回檔，才是大家要珍惜的對象，而不是一味去找今年都沒有漲的公司等補漲」莊正賢直言，「因為補漲的公司就是弱勢。」

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莊正賢指出，台塑四寶、壽險雙雄往往都是「接最後一棒」的公司，因此若台股漲到台塑四寶或壽險雙雄，那可能就是「最後催命符」了。他提出了「三部曲」來觀察台股反指標，第一部就是「雙電漲停日月無光」，投資人要有所警覺；第二部為「壽險雙雄上漲」，投資人就要準備落跑；第三部「台塑四寶上漲」，投資人則要開始比誰逃跑的速度快了。

▲台積電新供應鏈。（圖／截自《雲端最有錢》）

台積電近期漲勢凌厲，一些投資人覺得價格太貴難以入手，對此，莊正賢表示，台灣目前有許多投資工具，如個股期貨、權證，都可以讓小資族「以小搏大」，即便是零股交易，都是可以注意的。

若投資人想買入台積電供應鏈的股票，莊正賢則建議買進新的供應鏈股票，如訊得（6438）、弘塑（3131）、精材（3374）、世禾（3551）及京鼎（3413）等。不過他也強調，漢唐（2404）、亞翔（6139）及日月光控股（3711）等舊的供應鏈不是不能買，但投資人可盡量選擇一些「別人不知道的」。

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