寶可夢、台南水果加持　美食-KY推手作蛋糕搶攻國旅商機

▲美食-KY旗下DAY BY DAY推出手作蛋糕遊程，搶攻暑期國旅商機。（圖／美食-KY提供）

記者林淑慧／台北報導

繼推出佩佩豬、寶可夢蛋糕搶市後，美食-KY旗下DAY BY DAY在臺南開設全臺第一家DIY手作蛋糕店「甘單作」，將一系列的台南水果融入DIY蛋糕當中，搶攻暑假的親子國旅商機。

針對近期營運表現，美食-KY表示，85ºC持續提升產品力，領先同業與日本寶可夢公司聯推出三款寶可夢造型蛋糕，貢獻夏季蛋糕銷售表現；隨著自有的研發及生產團隊，持續推出新品，法人仍看好各國政府將持續振興消費信心及就業，搭配美食-KY穩健的基本面，下半年營收動能可望進一步轉強。

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▲美食-KY旗下DAY BY DAY在臺南開設全臺第一家DIY手作蛋糕店「甘單作」，邀來台南市長黃偉哲（圖中）站台。（圖／美食-KY提供）

美食-KY與臺南市政府合作「跟著水果遊臺南」遊程，將臺南玉井芒果、火龍果與鳳梨，做成臺南特色水果蛋糕，並透過全球知名旅遊體驗預訂平台KLOOK，規劃臺南旅遊必去的DIY行程，特別邀請臺南市長黃偉哲、KLOOK臺灣資深市場行銷總監林耀民站台。

DAY BY DAY甘單作是一間烘焙廚房，40坪的空間規劃，41種手作甜點，種類多元，有時下最夯的千層蛋糕系列，如抹茶、巧克力和芒果，草莓芝士派、蘋果塔及多款磅蛋糕，如老奶奶檸檬蛋糕、藍莓檸檬乳酪蛋糕，還有專程研發給毛小孩吃的兩款寵物蛋糕，使用花椰菜、紅蘿蔔、地瓜、燕麥加雞肉，DIY蛋糕選項豐富。

美食-KY主管表示，鎖定暑假的親子出遊市場，消費者選定蛋糕後，按照食譜操作說明，循著步驟一樣一樣做，或是透過教學影片邊看邊學，只需兩個小時，就可以自己做出一道蛋糕甜點，很符合現在年輕人喜歡手作趨勢，更適合家長在暑假期間帶著小朋友到店裡體驗手作樂趣。

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