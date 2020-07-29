9月中梵會談前　驚傳「紅色三角洲」入侵梵蒂岡電腦

▲聖座所在的梵蒂岡可能遭受駭客侵入。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

梵蒂岡與中國政府因為控制在地教會的問題，一直以來無法達成共識。就在9月要舉行中梵會談前，突傳中方駭客試圖竊取梵諦岡會議資料，可能為這次雙方會晤增添變數。

根據《紐約時報》（The New York Times），網路安全公司「紀錄未來」（Recorded Future）29日在報告中指出，有一批駭客在今年5月時，攻擊梵蒂岡和香港天主教會，試圖在9月雙方延展臨時協議的會議前，取得有利的資訊。香港教區作為教廷與中共的中間人，駭客主要目標為竊取教廷與香港教會的對話訊息。

駭客精心偽造一封來自教廷國務卿替代人帕拉（Edgar Peña Parra）的官方文件，將木馬包裝在信中，透過寄給香港天主教牧師，駭入香港天主教會的電腦。安全公司表示，中國官方資助的駭客組織「紅色三角洲」（RedDelta）有最大嫌疑。這次駭客攻擊的手法和方式，都與紅色三角洲之前的手法相同。

中國外交部目前尚未做出正式回應。北京官媒則一如既往，否定涉入這次網路攻擊行動，並宣稱他們也是駭客攻擊的受害者。

教廷在2018年9月罕見與中國達成共識，簽訂為期2年的臨時協議，承認中國當局任命的8名主教，被視為中梵關係60年來的首度破冰，隨後卻因為香港發生反送中事件而陷入緊張。疫情爆發後，仍沒有任何消息指出，中國代表團是否將如期前往梵蒂岡。