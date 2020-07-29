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加拿大收「不明種子」...包裹竟寫「來自台灣」！當局急警告：別亂種

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▲▼ 加拿大安大略省有人收到可疑包裹，疑似經台灣轉運。（圖／翻設自推特／@OPP_CR）

▲加拿大安大略省有人收到可疑包裹，疑似經台灣轉運。（圖／翻設自推特／@OPP_CR）

記者吳美依／綜合報導

美國民眾近日收到奇怪的「種子包裹」，由於包裝疑似用漢字書寫，因此被認為可能來自中國。加拿大也發生類似事件，安大略省警察局（Ontario Provincial Police）呼籲民眾不要貿然種植「來自中國或台灣」的不明種子。根據照片，郵件包裝上赫然可見中華郵政標誌與「經台灣轉運」的字樣。

CTV電視台報導，加拿大食品檢驗局（CFIA）發布聲明警告，如果民眾突然收到來源不明的種子包裹，切勿種植或丟棄，以免傷害農業或自然環境，因為那些種子「可能是入侵性植物的種子，或者帶有植物害蟲，引進加拿大時將造成危害」，也呼籲收件者好好保存包裹，迅速與地方辦公室聯絡。

安大略省警察局在推特上表示，這些外國種子通常來自中國或台灣，呼籲民眾不要貿然種植。根據照片中的郵政單資訊，此包裹疑似經台灣轉運，上頭寫著「台北台灣ROC」字樣，還有熟悉的中華郵政標誌，經查詢後可知，編碼100561是台北郵局快捷收投股的分局編號。

由於美國維吉尼亞州和猶他州也有民眾收到不明種子，農業部（USDA）也於28日發布類似警告，並正蒐集種子，進行檢測。相關單位認為，這些種子可能是「刷單詐欺」（brushing scam）手法，也就是電商賣家向某人寄送便宜產品或空箱，利用此筆運貨資訊捏造假的正面評論，提升業者在電商平台上的評價。

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►美多州居民突收到疑似「中國不明種子」　當局警告不要種：可能被侵入

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