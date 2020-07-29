旺宏Q2獲利年增405%「毛利率攀7季新高」！下半年展望審慎樂觀

▲旺宏電子。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

記憶體製造廠旺宏電子（2337）29日舉行法人說明會，由總經理盧志遠主持，同時公布2020年第二季財務數字，合併營收淨額為92.71億元，雖然季減少1.5%，年成長24%；稅後淨利為13.3億元，季增9%，年增405%；毛利率為35%，季增10%，年增62%，為近7季新高；營業利益率15%，季增19%，年增194%。

旺宏表示，Q2稅前淨利為14億元，季增14%，年增225%，所得稅費用0.71億元，歸屬母公司稅後淨利為13.3億元，季增9%，年增405%；基本每股盈餘為0.72元，季增7%，年成長414%。每股淨值為17.78元。第二季毛利率提升，主要是高單價產品出貨比重增加，且產品價格上漲，帶動獲利與毛利率成長。

請繼續往下閱讀...

至於業務方面，旺宏儲存型快閃記憶體（NAND Flash）佔第二季營收淨額11%，季減9%，年增17%；編碼型快閃記憶體（NOR Flash）佔營收淨額48%，季增2%，年增14%；唯讀式記憶體（ROM）佔營收淨額34%，季減11%，年增44%；晶圓代工事業群佔營收淨額7%，季增11%，年增5%。

▲旺宏電子總經理盧志遠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

對於5G即將來臨，是否會對旺宏產生進展或影響。總經理盧志遠表示，對旺宏而言，5G相當重要，不過現在營運比重不大，還看不出來關係，但5G市場將不斷成長，因此對旺宏的未來營運非常重要。至於美國擴大圍堵華為，盧志遠表示，旺宏出貨華為是標準型產品，並不是特製品，因此目前仍順利出貨，不過仍持續觀察業界因應作法。

展望下半年，盧志遠表示，面對傳統旺季仍存有疫情等不確定性，旺宏抱持審慎樂觀，第二季包括6吋、8吋與12吋晶圓廠皆全產能生產；第三季產能利用率將維持100%，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）價格可望持平；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的產品價格可能面臨壓力，主要是應用於消費性市場，不過製程技術推進至19奈米也有助降低成本。