國安法掀劇變！　BBC揭「在港台灣人」離開、留下兩難心聲

▲「港版國安法」生效以後，在港台人陷入離開或留下的兩難處境。（圖／路透）



記者吳美依／整理報導

香港2019年、2020年經歷「反送中」示威與「港版國安法」生效，政治環境劇變，許多在香港定居、工作多年的台灣人陷入離開或留下的兩難處境。《BBC中文網》訪問了其中3人，試圖了解其考量與如何看待香港政治局勢。

45歲的安迪（Andy）從事金融業，來港多年，與港籍妻子育有一名8歲女兒，因「國安法」通過，興起舉家搬回台灣的念頭，他對於香港局勢越來越悲觀，焦慮也日益加深，「香港的情況其實已經很難改變了。香港應該會漸漸地深圳或上海化」。

安迪表示，國安法「包天蓋地」的法律規章令人恐懼，只要被認為不承認「一個中國」原則，或煽動對於中國政府仇恨，都有可能觸法。他也提到，校園內最近開始推動的「愛國教育思想」最令人不安，「台灣都把『三民主義』從聯考中廢除了，但香港卻是相反，要把這些東西加回來」。

杜克（Duke）和安迪年紀相仿，同樣與港籍妻子結婚，對於「國安法」也有類似看法。從事兒童教育業的他表示，自從2016年以後「香港的政治情況越來越糟」，雖然許多客戶都是中國家長，在香港賺的錢一定也比較多，但仍打算不久後回到台灣重新開始，「我們信仰的價值就是不一樣」。

▲香港自從2019年起政治局勢劇變，許多人考慮轉移資產、移民，台灣人也興起回到家鄉的念頭。（圖／路透）



杜克認為，即使一開始必須重新適應，但考慮到疫情與即將失去的自由，終究還是得離開。他以台灣解嚴後「可以暢所欲言」為例，強調言論自由的重要性，指出「國安法」卻使得香港人不能說出想說的話，也無法批評政府。

芙萊達（Frida）是金融公司管理高層，在香港工作、定居十幾年。 雖然去年起政治局勢急遽改變，「國安法」通過後，身邊好友也開始討論離開、移民或轉移資產，但單身的她考量到工作順利與職涯發展，短期內不打算離開，甚至已經買下人生第一間公寓。

芙萊達坦言擔心失去言論自由與公平正義，人身財產安全可能也會降低，但即使有著這些感觸，仍深愛著「第二故鄉」，也無法擁有「說走就走的灑脫」，「就當作是在上海或北京工作吧」。

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