　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國發會建置MyData今起上線試營運　減少臨櫃紙本需求

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國發會建置的MyData平台首頁。（圖／取自MyData官網）

▲國發會建置的MyData平台首頁。（圖／取自MyData官網）

記者余弦妙／台北報導

國家發展委員會今（29）日指出，為推動個人資料自主運用，讓民眾可以更便利的下載運用個人化資料或單次即時同意傳輸給第三方運用，進而建置了「數位服務個人化（MyData）平台」，今起正式展開試營運作業。

國發會副主委高仙桂表示，會建置這個MyData平台的目的就是為了要簡化作業流程，減少臨櫃紙本的需求，未來也希望可以推展全面數位化服務，主要是目前各單位都有e化服務系統，但缺少整合，因此國發會才會建置這個服務平台，整合各項資料讓民眾可以更便利申請下載這些服務。

請繼續往下閱讀...

另外，高仙桂也說，民眾登入MyData平台，只要經身分驗證及個人同意後，在兼顧個資安全與隱私保護下，平台就會提供民眾多元化個人資料下載及線上介接服務。

而MyData平台共提供以下3種服務模式：

一、下載個人化資料：自主下載運用保存於政府機關的個人化資料，民眾可透過平臺驗證身分及線上同意後，自資料提供機關(如內政部)介接個人資料自行下載運用，目前可下載個人戶籍、戶政國民身分證影像、地籍及實價、勞保投保、財產、個人所得、車駕籍等31項資料。

二、臨櫃核驗免紙本：用數位檔案代替紙本證明以申辦臨櫃業務。可透過本平臺下載個人化資料並產生對應條碼後，將條碼交付臨櫃人員，臨櫃人員即可取用該條碼對應之已下載的個人資料，辦理後續服務。目前桃園市、花蓮縣及嘉義縣政府運用MyData介接提供便民臨櫃核驗服務，總計13項服務。

三、線上服務申辦：透過線上即時同意個人化資料之使用，以獲得精準服務。可於平臺將個人資料自資料提供機關介接下載後，當次即時同意將此資料線上傳送給其他機關(構)辦理個人化服務。目前有教育部、經濟部(含台灣中油公司)、金管會(合作銀行含台新銀行、遠東商銀、台中銀行、彰化銀行、玉山銀行、中國信託及台北富邦等7家銀行)、桃園市、花蓮縣、雲林縣及嘉義縣政府提供計40項服務。

國發會強調，為保護個人隱私，該平臺無存留民眾個人資料，民眾僅當次同意下載，非永久同意資料取用，且可於平臺查詢個人資料使用紀錄，瞭解自己的個人資料運用流向。

同時為提升資安防護，該平臺與機關(構)間個人資料在傳輸過程及產製資料檔案時皆進行加密，且本平臺已經由第三方透明與客觀稽核下通過檢驗，於109年通過國際ISO27001資訊安全標準驗證，確保平臺符合國際資訊安全標準要求。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
為求交保「多嘴」挨律師轟：弱智！連千毅遭重判7年徒刑
中500元動滋券「可買運彩嗎」　官網竟無選項..彩券行解答了
染疫泰籍移工接觸者189人　檢驗結果出爐
LIVE／國內新冠肺炎維持467例　19人持續住院隔離中
壯了1倍！蔣友柏離婚後「進化大肌肌」變台版馮迪索
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

NCC核發台灣之星、亞太5G特許執照！5大電信全到齊

美5G乾淨網路名單更新　台五大電信全入列

台泥結合AR技術　推出全球第一本「會動」的CSR報告書

國發會建置MyData今起上線試營運　減少臨櫃紙本需求

台股失守12600點！台積電漲多拉回跌幅近3%　指數跌45點收12540點

台積電「紳士變狂牛」！　謝金河：物極必反　半導體正在回檔

減少對三星的依賴！LG打入蘋果OLED供應鏈

達邦蛋白成功開發「達邦來富」　解決家禽熱緊迫現象

環團抗議液化天然氣接收站工程　中油重申：已避開藻礁範圍

華映股東自救會「淋墨」諷黑衣大同　集結金管會抗議遞交「陳情書」

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

NCC核發台灣之星、亞太5G特許執照！5大電信全到齊

美5G乾淨網路名單更新　台五大電信全入列

台泥結合AR技術　推出全球第一本「會動」的CSR報告書

國發會建置MyData今起上線試營運　減少臨櫃紙本需求

台股失守12600點！台積電漲多拉回跌幅近3%　指數跌45點收12540點

台積電「紳士變狂牛」！　謝金河：物極必反　半導體正在回檔

減少對三星的依賴！LG打入蘋果OLED供應鏈

達邦蛋白成功開發「達邦來富」　解決家禽熱緊迫現象

環團抗議液化天然氣接收站工程　中油重申：已避開藻礁範圍

華映股東自救會「淋墨」諷黑衣大同　集結金管會抗議遞交「陳情書」

NCC核發台灣之星、亞太5G特許執照！5大電信全到齊

145萬！TOYOTA「HILUX皮卡車」小改款上市　單月接單破300台

生小孩一共要花多少錢？　新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬…花費細節嚇壞網！

海上漂2條人腿！狠夫弒妻後「斷腳」分屍稱：屍塊不小心落海

為求交保「多嘴」挨律師轟：弱智！連千毅2罪名遭判囚7年徒刑

超挑釁！道奇火球男三振「作弊仔」做鬼臉　助球隊5比2勝太空人

珠心算10段高手8天爽住理K　「一次找5妹抓龍」帳單破72萬...喊貴怒告詐欺

獨派青年抗議上海副市長來台…她遭逮捕「摔斷手」進派出所繼續嗆　下場出爐

駁李眉蓁文宣抄襲　競辦發言人呂謦煒翻2014年標語嗆「踢到鐵板了！」

泰移工聯繫上了！莊人祥：21日就有腹瀉症狀　「這3天」要回溯疫調

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

財經熱門新聞

財產安排超前部署　經營之神錢不留子孫原因曝光

龍巖布局台積電！李世聰3月入場　獲利超過50%

台塑老臣超忠心　罹癌後只一心掛念總裁遺願

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

隔壁桌大學生「全在聊股票」！網：還不快上車

百萬用戶有福了！玉山Wallet新推3功能

台積電開盤不到10分鐘　一度跌到最低點425元

與威力彩擦身而過！「把機率當塑膠」

辜家第六代誕生　辜仲諒升格當阿公

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

美元跌勢不止！　謝金河直指「此物」漲幅威力不下黃金

不只15.6億！北市頭獎得主還抱走7注貳獎

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

買不起台積電有解方　繞道這7檔含「積」量超過40％的ETF也行！

更多熱門

相關新聞

澳洲主管機構告Google濫用個資

澳洲主管機構告Google濫用個資

隨著個資議題逐漸受重視，各國機構都為了保護網路使用者而展開行動。根據澳洲法院文件，澳洲競爭及消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission）公開指控，Google在2016年與非Google相關網站的一項活動中，濫用使用者帳戶中的個資，而且並沒有尋求使用者的同意，也沒有通知他們。委員會主席拉姆斯（Rod Sims）指稱，Google利用誤導消費者的不正當的行為來賺取金錢。

前瞻基礎建設台北市僅分到20億元　國發會出面說明原因

前瞻基礎建設台北市僅分到20億元　國發會出面說明原因

6月景氣燈號持續亮黃藍燈　國發會：疫情衝擊影響逐漸縮小

6月景氣燈號持續亮黃藍燈　國發會：疫情衝擊影響逐漸縮小

電腦要裝防毒軟體嗎？　他嗆：你還是買吧

電腦要裝防毒軟體嗎？　他嗆：你還是買吧

合勤看重資安分割新創「黑貓資訊」　董座朱順一：辦資安大賽培養專業人才

合勤看重資安分割新創「黑貓資訊」　董座朱順一：辦資安大賽培養專業人才

關鍵字：

國發會數位化個資資安

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面