國發會建置MyData今起上線試營運　減少臨櫃紙本需求

▲國發會建置的MyData平台首頁。（圖／取自MyData官網）

記者余弦妙／台北報導

國家發展委員會今（29）日指出，為推動個人資料自主運用，讓民眾可以更便利的下載運用個人化資料或單次即時同意傳輸給第三方運用，進而建置了「數位服務個人化（MyData）平台」，今起正式展開試營運作業。

國發會副主委高仙桂表示，會建置這個MyData平台的目的就是為了要簡化作業流程，減少臨櫃紙本的需求，未來也希望可以推展全面數位化服務，主要是目前各單位都有e化服務系統，但缺少整合，因此國發會才會建置這個服務平台，整合各項資料讓民眾可以更便利申請下載這些服務。

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另外，高仙桂也說，民眾登入MyData平台，只要經身分驗證及個人同意後，在兼顧個資安全與隱私保護下，平台就會提供民眾多元化個人資料下載及線上介接服務。

而MyData平台共提供以下3種服務模式：

一、下載個人化資料：自主下載運用保存於政府機關的個人化資料，民眾可透過平臺驗證身分及線上同意後，自資料提供機關(如內政部)介接個人資料自行下載運用，目前可下載個人戶籍、戶政國民身分證影像、地籍及實價、勞保投保、財產、個人所得、車駕籍等31項資料。

二、臨櫃核驗免紙本：用數位檔案代替紙本證明以申辦臨櫃業務。可透過本平臺下載個人化資料並產生對應條碼後，將條碼交付臨櫃人員，臨櫃人員即可取用該條碼對應之已下載的個人資料，辦理後續服務。目前桃園市、花蓮縣及嘉義縣政府運用MyData介接提供便民臨櫃核驗服務，總計13項服務。

三、線上服務申辦：透過線上即時同意個人化資料之使用，以獲得精準服務。可於平臺將個人資料自資料提供機關介接下載後，當次即時同意將此資料線上傳送給其他機關(構)辦理個人化服務。目前有教育部、經濟部(含台灣中油公司)、金管會(合作銀行含台新銀行、遠東商銀、台中銀行、彰化銀行、玉山銀行、中國信託及台北富邦等7家銀行)、桃園市、花蓮縣、雲林縣及嘉義縣政府提供計40項服務。

國發會強調，為保護個人隱私，該平臺無存留民眾個人資料，民眾僅當次同意下載，非永久同意資料取用，且可於平臺查詢個人資料使用紀錄，瞭解自己的個人資料運用流向。

同時為提升資安防護，該平臺與機關(構)間個人資料在傳輸過程及產製資料檔案時皆進行加密，且本平臺已經由第三方透明與客觀稽核下通過檢驗，於109年通過國際ISO27001資訊安全標準驗證，確保平臺符合國際資訊安全標準要求。