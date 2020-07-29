變態女「揪父虐殺癡情男友」　完事後「竟跟爸命案現場激戰」姐目睹幫棄屍！

▲賴瑞幫女兒殺掉男友後，父女激戰一波。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

竟有這樣的家庭！美國明尼蘇達州2019年發生一起命案，一名38歲男子麥吉爾（Thomas McGuire）遭到女友與女友父親殺害，且手法相當殘忍，在被重擊頭部之後、又被注射冰毒勒斃，然而警方調查，這樣恐怖的犯案動機，竟是因為女子想要跟親生父親「亂倫」，因此萌生出這樣的念頭。

根據英國《太陽報》報導，31歲的阿曼達（Amanda McClure）2019年2月跟父親賴瑞（Larry McClure）共同殺害麥吉爾，他們先用酒瓶重擊了麥吉爾的頭部之後，接著在注射冰毒到體內、勒斃，事後更將屍體埋在一個洞穴中。

這對變態父女在解決掉麥吉爾之後，達成自己想要「亂倫」的夢想，遭到逮捕時，賴瑞坦承自己殺害麥吉爾，而女兒阿曼達、跟另外一名32歲女兒也都是幫凶，而阿曼達甚至從2月殺害麥吉爾到9月屍體發現期間，都不斷在領他的補助金。

賴瑞表示，自己完全沒有想要假釋、也沒有想要浪費資源，對於麥吉爾的家人感到非常抱歉；此外他也表示，整起案件一開始是阿曼達的主意，最後卻演變成一家人的犯罪，「我老了身體也不好了，希望趕快結束這一切」。

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