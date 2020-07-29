台泥結合AR技術　推出全球第一本「會動」的CSR報告書





▲台泥AR企業社會責任報告書。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

台泥（1101）重視企業社會責任（CSR），今年最新的CSR報告書中、英文版今天出爐。因應數位時代，台泥首度融合AR（擴增實境）技術，透過AR動畫與影音，讓讀者彷彿身歷其境，成為全世界第一本「會動」的CSR報告書。

2019年台泥企業責任報告書，「每個人只有一個國籍，地球。」為主題，封面是台灣原生種植物腎蕨。腎蕨為全世界罕見、同時擁有三種構造莖，適應各種環境，生命力強韌，它的球莖充滿水分，被登山者稱為救命仙丹，它的羽狀複葉是許多昆蟲避敵、延續下一代的搖籃，代表台泥對產業發展與環境永續的堅持和信念。

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台泥CSR報告書共有三大實境主題，首先封面與各章節扉頁，皆以台泥花蓮和平與蘇澳太白山礦區復育植物為主角，包括腎蕨、台灣白及、台灣赤楊、牧野氏山芙蓉、九芎等原生植物，其中台灣白及屬於台灣特有稀有種蘭花，目前透過台泥辜嚴倬雲植物保種中心的無菌播種技術，已於礦山進行復育，花朵呈淡粉紅色，是礦區夏季的美景之一。

第二項主題是2019獲歐盟認證為生態港的和平工業港，水質媲美澎湖群島，海底清晰可見鹿角珊瑚、軸孔珊瑚、棘穗軟珊瑚和熱帶魚及魨，透過AR互動影音，讓民眾飽覽美麗的海底世界。

第三項主題為台泥年初開幕的台泥DAKA開放生態循環工廠，截至第1季已經有近50萬人到訪，其中DAKA市集為台泥與當地花年和平社區共同創生之基地，透過紀實影片，記錄了產業與社區居民之間，因為相信、認同，逐步共創新價值的珍貴過程。

台泥CSR編輯團隊此次與台灣AR團隊合作，透過擴增實境技術，從CSR實體報告書、台泥官網、社群網站到YouTube，採多元、多屏相互連動的多媒體設計，並融入環境教育理念，強化產業、環境與人文永續的平衡，提升與利害關係人互動、溝通的管道與模式。

台泥CSR_AR報告書

網路版下載：https://www.taiwancement.com/tw/csrAR.html