真的還是假的？川普：美國大部分地區沒有新冠病毒！

▲川普說，政府的防疫表現好棒棒！（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

刻意淡化的國內新冠疫情嚴重性的美國總統川普，周二(28日)在疫情簡報會說出這樣的話：「你們可以看看，我們國家的大部分地區，都沒有新冠病毒。」

川普一再強調疫情已經獲得改善。他說：「在主要的都市區和大部分熱點地區，疫情都已好轉。」他同時表示，政府正在密切關注加州、亞利桑那州、德州及佛羅里達州的大部分區域，在這些區域「很快就能看到新增確診病例數大幅降低」。然而，事實上美國疫情目前依然嚴峻，每日新增病例數居高不下，累計確診病例突破430萬，累計死亡數也接近15萬。

在26日公布的一份最新聯邦報告指出，美國已有21州被列入疫情「紅色區域」，比7月中旬時新增3個州 。這意味著在過去一周內，這些州每10萬人之中就有超過100個新增病例數。

目前，佛蒙特州是該報告「綠色區域」中唯一的一個 州，這意味著一周內該州每10萬人中只有不到10個新增病例。美國其餘的28個州及華盛特區則被歸入「黃色區域」。但報告認為，這些州的一些受災嚴重的地區也屬於「紅色區域」。

該報告建議，被列入「紅色區域」的州應該採取更多限制措施，以減緩疫情的蔓延趨勢，例如「關閉酒吧等人群密集場所」、「將餐廳用餐人數限制在正常容納量的四分之一」、「減少公共互動及戶外活動」等。

然而在該報告發表僅僅一天後，川普就呼籲更多州重新開放。在訪問「紅色區域」內的北卡羅來納州時，川普說：「許多州長應該開放他們沒有開放的州，我們來看看他們會怎樣。」

有趣的是，在當天的疫情簡報會上，川普還表達出對「防疫隊長」佛奇的高人氣非常阣味。民調顯示，有65%的人相信佛奇提供的新冠疫情資訊，只有33%的人相信川普。

川普因此抱怨說：「他有這麼高的支持率，為什麼我的支持率不高？這就很奇怪，跟我們合作緊密的佛奇博士及柏克斯博士都得到高度評價，卻沒人喜歡我，這只能是因為我的個性所致。」

此外，會上川普還為自己分享宣傳奎寧的影片辯護，這支影片周一晚上已被臉書、YouTube和推特刪除。這些網站都表示，上述影片違反相關政策，傳播了關於新冠病毒的錯誤訊息。

根據美國約翰霍普金斯大學的新冠疫情資料，截至台灣時間7月29日早上5點35分，美國累計新冠確診434萬1201例，累計死亡14萬9052例。