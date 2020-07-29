金正恩嗆「擁核」...衛星拍下核武廠「不尋常車輛」　美智庫：未停止鈾濃縮

▲美智庫指出，北韓寧邊核武設施近翊年間未停止鈾濃縮作業。（圖／翻攝自38 North）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩27日在平壤的老兵大會上，再度重申研發核武的正當性。美國華府研究北韓的智庫網站《北緯38度》（38 north）比對商用衛星相片後指出，北韓寧邊核武設施周圍的鈾濃縮工廠在過去一年間仍持續有不尋常的活動，早已超過一般的管理水準，暗指北韓當局仍未停止鈾的濃縮作業。

位於平安北道寧邊郡的核武設施，為北韓研發核武等破壞性武器的重要基地，而高濃度濃縮鈾可用於製作核彈頭。

Commercial satellite imagery suggests ongoing operations throughout #DPRK's Yongbyon Nuclear Complex, including the Uranium Enrichment Plant. Analysis by Peter Makowsky, Frank Pabian and Jack Liu. https://t.co/Za4vSJ6Fj8 — 38 North (@38NorthNK) July 28, 2020

《北緯38度》指出，鈾濃縮工廠、放射性同位素生產核反應爐等周遭地帶過去一年間雖十分平靜，但每隔一段時間，還是能觀測到特殊軌道車、以及鈾濃縮廠裡運載液氮（LN）的拖車出現在設施周圍，研判北韓當局仍持續進行濃縮鈾作業。

8日拍攝的衛星相片顯示，位於寧邊核子反應爐西側的鐵道調車場上出現了3輛的特殊軌道車。根據分析，這些車輛並未出現在22日拍攝的相片中，不過上一次出現時，是在2月拍攝的相片。

▲美智庫指出，北韓寧邊核武設施有車輛定期進出。（圖／翻攝自38 North）

特殊軌道車上裝載著4至5個圓筒型貨櫃，每年至少有3至4次被拍攝到出現在寧邊核武設施周遭。此外，疑似運載液氮的拖車在11至14日，被拍攝到出現在核武設施的西側。

另外，《北緯38度》也指出，寧邊核武設施主要的研究大廈與行政大樓附近，正進行各種大大小小的施工。

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