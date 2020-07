金正恩嗆「擁核」...衛星拍下核武廠「不尋常車輛」　美智庫：未停止鈾濃縮

▲美智庫指出,北韓寧邊核武設施近翊年間未停止鈾濃縮作業。(圖/翻攝自38 North)

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)最高領導人金正恩27日在平壤的老兵大會上,再度重申研發核武的正當性。美國華府研究北韓的智庫網站《北緯38度》(38 north)比對商用衛星相片後指出,北韓寧邊核武設施周圍的鈾濃縮工廠在過去一年間仍持續有不尋常的活動,早已超過一般的管理水準,暗指北韓當局仍未停止鈾的濃縮作業。

位於平安北道寧邊郡的核武設施,為北韓研發核武等破壞性武器的重要基地,而高濃度濃縮鈾可用於製作核彈頭。

Commercial satellite imagery suggests ongoing operations throughout #DPRK's Yongbyon Nuclear Complex, including the Uranium Enrichment Plant. Analysis by Peter Makowsky, Frank Pabian and Jack Liu. https://t.co/Za4vSJ6Fj8