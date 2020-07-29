如何選到優秀股票？　簡易「4步驟」一次看：評估投資公司競爭者

▲不少投資人都不知道如何選股、買股。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對新手投資人來說，要在一開始就挑對股票並不是件易事，不過IG帳號「fumoneey」就以「如何挑選優秀的股票」為題，發文教學怎麼選股。文中指出，其實只要有系統的分成4個步驟，不用是專家也可以有好眼光，找到合適的公司進行投資，且比較不會受到他人意見影響，避免走錯一步就虧損大筆金錢。

文中將「挑選股票」分為4個步驟：⁣

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1.了解自己的投資目標⁣

投資人首先必須要知道自己投資的原因，也就是自己期望達到什麼目標，接著就要調整自己對投資的期望。投資者可預計所投資的時長及回報，避免因期望落差而下錯決定。⁣

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2.尋找合適的公司⁣

當投資人了解自己的投資目標後，便可開始尋找合適的公司，如果目標是長期投資，就可以找長遠有潛力成長的公司。投資人可以從自己熟悉的行業或公司開始，分析哪些公司的市值被低估，此外，也要切記選擇低風險高回報的投資，把虧錢的機會減到最低。⁣

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3.分析所選擇的公司⁣

投資人可以依照2大方向去分析公司，分別是性質上（Qualitative）及定量上（Quantitative）的分析，前者是了解公司的營運模式和文化，後者就是對公司的財務狀況有所認知。這些資料都可在公司網站找得到，一定要保證自己完全了解公司的背景才可投資。⁣

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4.找出公司的競爭者⁣

當投資人選擇了公司後，就可以找出並分析公司的競爭對手。由於新手所選的有可能不是最好的公司，因此這樣能確保自己選擇最合適的公司，如果發現公司的競爭者比較好，就可以改變自己的投資選擇。⁣

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文章指出，只要經過上述4個步驟，就有更大的機會找到最合適的公司，即便看似麻煩，但卻是挑選優秀股票的必經之路。雖然必須花上一段時間，但比起隨意聽信他人意見，不如多花一些時間來研究公司，避免下錯決定而大虧一筆。

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