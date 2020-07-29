影／王燕軍：李登輝相關訊息由總統府統一對外說明

▲前總統李登輝。（資料照／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統李登輝28日深夜傳出命危消息，引起政壇高度關注。台北榮總29日回應，李登輝狀況不佳，但仍在治療中。而總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也於早上赴醫院探視，並陸續於10點10分左右駛離醫院。針對李登輝驚傳逝世，李登輝辦公室主任王燕軍表示，相關訊息均由總統府發言人統一對外說明。

今年2月8日晚間，李登輝因喝牛奶嗆到緊急送醫，經檢查無大礙，但為安全起見，仍建議留院檢查。當時李登輝主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮受訪表示，「老人家的事情很難說」，因為肺部有些許感染，已給予抗生素控制病情。

李登輝今年數度傳出命危消息，28日深夜還驚傳逝世，震驚政壇。總統蔡英文、賴清德、蘇貞昌座車於早上9點30分進入榮總地下室，並於10點15分左右隊離開榮總。總統府對外表示，蔡英文、賴清德、蘇貞昌聽取李前總統醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。探視於10點10分結束。

王燕軍29日未出面受訪，僅透過書面訊息表示，1.蔡總統、賴副總統及蘇院長在今日上午前往探視李前總統。2.相關訊息均由總統府發言人統一對外說明。3.有關病情則由榮總以新聞稿對外公開。

▲李登輝辦公室主任王燕軍。（資料照／記者李毓康攝）



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