日班轉夜班做一樣的事　「加薪5K」值得嗎？過來人搖頭勸退：健康無價

▲因為工作性質的不不同，有些人需要上「大夜班」。（示意圖／Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

有些24小時營業的店家，除了有常見的早晚班之外，還會有大夜、小夜班，上班時間多半在凌晨，雖然有薪資補貼，但還是有許多人不能接受，因此有網友好奇詢問，「日班轉大夜班薪水多五千值得嗎？」沒想到許多過來人紛紛勸退他，「健康無價」。

原PO在PTT上發文，學生時期許多人的作息都是，白天睡覺晚上出門，幾乎跟大夜班的上班時間一樣。他不禁好奇詢問，「如果他們以後去工作，老闆把你從早班轉去大夜班，做一樣的事情但是月薪多5000，這筆交易划算嗎？」

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貼文一出之後，許多過來人紛紛勸退，「看塔位和醫療費差額多少錢」、「我做大夜一年，生活規律，現在體檢都紅字，已經買好塔位」、「身體撐得住嗎」、「記住這四個字：先買塔位」、「不值得，5000太少了，好歹8000」、「至少多10000，不然免談」、「加薪的五千買壽險，暴斃你妻小免煩惱」。

▲多數人認為「建康無價」，大夜班對身體不好，不管加多少錢都不值得。（圖／pixabay）

但也有人認為，如果是固定大夜班還可以接受，「固定上大夜還ok，輪班一下白一下夜就是看醫生了」、「作息固定就無所謂 ，就是完全顛倒」、「除非你是要輪班那另當別論，輪班就真的傷身」、「規律就可以，會把人操死的是這週日班下週大夜，再隔週又日班，隨時暴斃都不奇怪」。

之前曾有網友在PTT分享自己大夜班的作息，大夜班表訂時間是午夜0點至早上9點，只是9點老闆也上班了，就要稍微處理一早被交代的事，通常到中午才下班。中午下班時，他會順便在公司的餐廳包便當回家吃，到了下午，其實已經過了想睡覺的時間，不過雖然精神不錯，還是要強迫自己休息一下。