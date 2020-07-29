實現「5大財務目標」打基礎　畢業生先還債、社會老鳥備好第二專長

▲每個人都有需要實現的財務目標。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不論有多少收入，都應該有基本的財務目標，並努力實現，IG帳號「fumoneey」就以「5個你要實現的財務目標」為題，發文說明有哪些必須達到的目標。文中指出，像是還清債務、建立緊急預備金、擁有多重收入、了解稅務、計劃退休全都是基本的財務目標，越早實現就能越早打好財務基礎。

文中整理了5個要實現的財務目標：

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1.還清所有債務⁣

很多剛投身社會的人會因收入提高就不斷刷卡，導致負債累累，另外也有些大學生借了學貸，畢業後便要踏上還債之路，因此可以發現有很多年輕人身上都有不少債務。不過即便如此，這些人仍必須趕快還清債務，因為債務是有利息的，特別是信用卡的利息很高，因此儘早還債才是明智之舉，不然長期負債的利息會愈來愈高，也會連帶影響信用評分。⁣

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2.建立緊急備用金⁣

無論財務狀況如何，都必須建立緊急備用金。假如有人目前因疫情而失業，那為了維持生活，緊急備用金就能派上用場，因為這筆錢能確保自己就算處於緊急情況下，也能應付生活開支。緊急備用金是擁有良好財務狀況的基石，也能解決突發事件時的燃眉之急，因此大家都需要建立它。⁣

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3.擁有多重收入⁣

一般人都被教導要找一份穩定的工作，但這些工作平時就算看似穩定，在特殊情況時仍很難說。以這次疫情為例，如果有多重收入，就能更有保障，所以可以建立自己的副業，透過技能、專長來賺取收入，不管是什麼的收入來源，都要未雨綢繆，為最壞的情況做好打算，才能保障生活不受影響。⁣

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4.清楚了解稅務⁣

稅務對很多人來說都是沉悶的話題，但仍必須要了解它的運作，因為這能讓自己省下不少錢。很多人看到要繳付的稅項就直接付錢，並沒有清楚背後原因，但是如果了解稅務制度，就可以找出一些稅務漏洞，省下大量稅項。而這也是為何最富有的人都交這麼少稅，因為他們相當了解稅務的運作。⁣

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5.開始計劃退休⁣

退休對很多人來說還很遙遠，所以就覺得以後再說也不遲。其實沒有法律規定民眾65歲才能退休，那只是長期以來的習慣而已，其實有足夠的資金，就可以提早退休，過著想過的生活。因此，如果想要早點退休，就必須儘早規劃，計劃理想退休年齡及所需資金，並透過每月預算來實現目標。⁣

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文章最後也強調，以上都是最基本的財務目標，不過如果可以儘早實現，就能更快為理想的財務狀況打好基礎。⁣

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