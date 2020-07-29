減少對三星的依賴！LG打入蘋果OLED供應鏈

▲LG Display今年將為蘋果提供2000萬組OLED面板。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新一代iPhone系列機款將全面採用OLED螢幕，不同於以往由三星吃下大部分訂單，今年LG Display將為蘋果提供2000萬組OLED面板。外媒指出，讓LG分食訂單，是蘋果試圖多元化供應鏈或減少依賴競爭對手三星的手段之一，而這也將為OLED的市場競爭揭開全新的紀元。

iPhone 12將全面採用OLED面板，但據日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，以往拿下蘋果大部分OLED面板訂單的三星，今年接到的OLED面板訂單為6000萬組左右，僅較去年略為增加，而LG Display今年將為蘋果提供2000萬組OLED面板，數量為去年的5倍。

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三星可說是中小型OLED面板的絕對王者。據英國研究機構Omdia的資料顯示，三星在中小型尺寸OLED面板中擁有81.3%的市佔，LG Display則以6.7%位居第二。近年來iPhone銷量不佳，蘋果已連續2年因未達與三星供貨協議中所訂立的OLED顯示器數量而遭三星尋求財務補償。

據Display Supply Chain Consultants亞洲營運總裁Yoshio Tamura說法，蘋果與三星這項和約之所以能簽成，是因為三星幾乎壟斷了OLED的供給，「對於液晶顯示器（LCD）來說就很難做到，因為液晶顯示器可以實現多元化的採購。」

▲三星可說是中小型OLED面板的絕對王者。（圖／路透）

蘋果長期以來一直在努力分散OLED面板的供應商。去年秋季，LG Display面板首度出現在部分iPhone 11系列機款中，但在臨近上市時，LG Display因未能提高良率、無法保證供應量而惹怒蘋果的採購負責人。多家供應商表示，至此以後，LG Display已設法提高OLED面板的良率。

不過蘋果對LG Display的「青睞」是否會長期持續仍不得而知，畢竟目前僅次於三星、LG Display的OLED供應商京東方（BOE）正步步緊逼。京東方透過招募前三星工程師來改善自家面板技，此前有報導稱，蘋果已開始針對京東方在四川省成都和綿陽的OLED面板廠進行性能評估。

預計京東方今年趕不上為iPhone提供OLED面板，但內部人士猜測，明年京東方的面板將有機會被蘋果採用，若是如此，LG Display作為蘋果削弱對三星依賴的作用則會降低。

日經亞洲評論報導指出，面板行業靠「財力」說話，憑藉半導體獲得了巨額利潤，京東方則在資金方面得到中國政府的大力扶持，LG Display能否跟上研發競爭則有待觀察。