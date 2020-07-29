



▲達邦蛋白成功開發「達邦來富」解決家禽熱緊迫現象。（圖／達邦蛋白提供）

記者姚惠茹／台北報導

達邦蛋白（6578）今（29）日宣布，受到全球暖化影響，家禽常因光線過亮、密集飼養等干擾而引起不安、驚嚇等劇烈動作導致身體產生熱緊迫的現象，因此達邦蛋白以獨步全球的天然複方益生元做為強力基底，成功開發獨家益生菌合生元產品「達邦來富」。

達邦蛋白表示，家禽常因光線過亮、密集飼養等干擾而引起不安、驚嚇等劇烈動作導致身體產生熱緊迫的現象，損害腸道形態和黏膜的完整性，導致消化力下降，腸黏膜細胞間產生縫隙，讓有害菌侵入造成雞隻發炎的現象，影響肉質的安全性。

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達邦蛋白指出，若要改善熱緊迫的傷害，添加益生菌是一項很好的選擇，主要是提供功能性益生菌群，維持有益菌相的平衡，透過有機酸、抗菌胜肽、細菌素等多種機制減少壞菌增殖，以降低動物發炎反應，而「達邦來富」便是由天然複方益生元，搭配功能性益生菌開發而成。

達邦蛋白董事長劉郁芬表示，達邦來富是一種天然活性微生物製劑，具有無毒、無副作用的特點，能夠整動物免疫功能，提高飼料利用率及生長，近來更與南部醫學中心合作，研究發現可以有效抑制金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、大腸桿菌、弧菌與產氣單胞菌等，保護動物免受壞菌的傷害，同時減少壞菌抗藥性的產生，並與擁有20萬隻中雞規模的自動化養雞場台南健達中雞場合作。

台南健達中雞場顏老闆表示，傳統處理雞隻場熱緊迫的辦法，就是直接投予抗生素作為預防性投藥，避免病情的產生與擴大，但長久下來容易造成藥物濫用，甚至到下游蛋雞場中，還必須要有3~4週空窗期，以防止雞蛋藥物殘留被檢驗出來的問題發生。

顏老闆指出，為解決此問題，今夏使用「達邦來富」在10萬隻海藍W-36品系飼養100天發現，飼養全期雞群健康穩定，不需要使用抗生素，也無疾病爆發，育成率達98.4%，完全沒有受到熱緊迫的影響。

顏老闆說明，飼養過程中分析各階段雞糞與飲水中菌相，發現隨著餵飼天數的增加，雞糞中益生菌數也隨之增加，大腸菌群則顯著減少，顯示益生菌的確可以改善腸道菌相，抑制有害菌，還可降低雞糞的味道，對於整個蛋雞產業，不僅可以提高養殖成效，也讓消費者可以買得安心、吃的放心。

達邦蛋白表示，氣候變遷加劇，導致家禽飼養疾病問題不斷，動物用藥管理日趨嚴格，替代抗生素飼料添加物隨之崛起，達邦蛋白匯集過去的微生物發展經驗，堅持「自然、環保、安全」的精神，以100%純天然植物胜肽為本，開發益生菌飼料添加物，發展全面的解決方案。