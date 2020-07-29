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海上漂2條人腿！狠夫弒妻後「斷腳」分屍稱：屍塊不小心落海

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▲澳洲籍男子顧陌（譯音）在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲日本一名男子應不滿妻子責備他亂借錢，一氣之下勒斃妻子，並分屍丟入海裡。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣川崎市2019年發生一起男子殺害妻子後，將死者的雙腳砍斷，投入大海的事件。這名27歲的無業男子被以殺人、遺棄屍體以及毀損屍體等罪名起訴，橫濱地方法院28日召開裁判員審判，進行初次審理。據悉，嫌犯雖承認犯行，但在法庭上卻堅稱自己並未將妻子的屍體丟進大海裡，只是不小心「搞丟了」，十分荒唐。

綜合日媒報導，現年27歲的平聖也2019年6月在家中以雙手勒斃妻子平楓吹，等到妻子死亡後，更將其分屍，把妻子的雙腿丟進平塚市的某海域。檢方表示，被告婚前就偷偷瞞著妻子辭去工作，沒有收入，婚後更迷上桌遊，因此到處借錢來負擔日常所需與娛樂費。被告被債務壓得喘不過去時，甚至盜刷妻子的信用卡，並偷偷挪用結婚時收到的禮金。

平聖也的妻子發現此事後，氣得責罵他，沒想到嫌犯竟心生不滿勒死妻子，更將其分屍，雙腳投入大海。嫌犯表示，「她傷了我的自尊心，我很不爽，反正以後夫妻關係應該也沒辦法回復，所以才會下定決心，非殺了她不可。」另一方面，被告律師主張，「犯行為突發行為，而非計畫殺人。」

檢方目前已經以殺人、遺棄屍體以及毀損屍體等罪名起訴平聖也，橫濱地方法院28日召開裁判員審判。平聖也在法庭上坦承犯下殺人與分屍罪，但是堅稱自己並沒有把妻子的屍塊丟進海裡，只是不小心「遺失了」。

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