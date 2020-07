恐怖女奧客惡意砸店　當眾「掏出胸部」誣賴性侵他嚇傻：太可怕了！

▲女子惡行片段在網路上瘋傳。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

英國蘇格蘭近來發生一起攻擊案件,一名金髮女子到中東烤肉串店消費時突然找老闆麻煩,不但惡意朝對方吐口水、徒手砸店,還拉下衣服故意露出胸部,想要誣賴對方性侵,幸好恐怖惡行全被店內監視紀錄器拍了下來,目前已被警察逮捕。

事件21日晚上11時55分發生在福爾柯克市(Falkirk)一間烤肉店中,一名33歲女顧客疑似是一名種族歧視者,點了餐之後莫名其妙開始找店老闆阿夏德(Zoheib Arshad)麻煩。阿夏德表示,「女子故意扔掉我們所做的外賣食物,然後吐口水在我們臉上,講了很多種族歧視的言論,還誣賴我性侵她,真的是太可怕了」。

女子後來開始在店內大肆破壞,還砸壞店內展示商品的冰箱,害阿夏德蒙受約英鎊4,000到5,000元(約台幣15萬至19萬元)損失,他無奈表示,他們的店是家族企業已經在地營業12年,但從來沒有碰過這麼誇張的顧客,鬧到他們不得不報警。

警方表示接到報案後,已逮捕到涉案的33歲女子,並於22日在當地法庭出庭應訊,被控傷害、故意破壞、威脅和虐待行為、以及違反保釋條件等罪名,目前已經認罪,本案將於下月19日再次開庭。

Racist Falkirk thug caused £7k damage as she trashed kebab shop and flashed boobs at shocked staff https://t.co/553ak2EejW