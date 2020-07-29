最有錢／台股登頂後下一步？持盈保泰投資大公開

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台北股市在27日一舉攻破歷史最高點12682點，站上12686.36點，改寫台股新高。在這歷史時刻，是攻高後萬里無雲繼續漲？還是拉回修正？29日的《雲端最有錢》邀請資深財經媒體人阮慕驊、萬寶週刊總編輯莊正賢、空頭轉折大師董鍾祥，一同來替大家分析最新的投資脈動。

台積電周一早盤跳空大漲9.3%，站上422.5元，續改寫歷史新天價，市值也同步改寫新高，達到 10.95 兆元，挑戰 11 兆元大關，產業戰神、萬寶週刊總編輯莊正賢，將為您分析台積電撑起整個半導體產業鏈，台積電大聯盟會更加茁壯？台積電加持的半導體產業鏈價值，未來如何選擇投資標的？

而美國與中國互關總領事館，BBC指出，這是從1972年時任美國總統尼克森尋求與中國關係正常化以來，美中關係最低點。資深財經媒體人阮慕驊來解析，未來美中緊張情勢會繼續迅速惡化嗎？將會嚴重影響全球經濟復甦？台股雖然衝破歷史新高，不過代表中小型股的櫃買指數則開高走低，盤中更一度翻黑，大小型股走勢不同調。空頭轉折大師董鍾祥用畢生的絕學，替您抓出12682過完後是海闊天空？還是登頂後拉回？更多精采內容請鎖定7月29日的《雲端最有錢》！