防疫有成！　貿協攜長庚將台灣醫療帶進杜拜

▲外貿協會透過線上辦理臺灣與阿拉伯聯合大公國特色醫療防疫交流座談會。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

貿協與疾管署、外交部28日共同舉行防疫視訊會議，連線阿拉伯聯合大公國杜拜防疫中心官員及中東地區醫院，說明台灣防疫策略，超過200人線上參與。

外貿協會偕同疾管署及外交部，於28日辦理防疫視訊會議，連線阿拉伯聯合大公國杜拜防疫中心官員及中東地區醫院，由林口長庚醫院醫師代表說明，讓與會人士進一步瞭解台灣防疫的作為。

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外貿協會董事長黃志芳表示，杜拜防疫指揮中心(The Dubai Covid-19 Command and Control Centre)日前主動接洽我國外館，盼能舉辦防疫視訊會議，向台灣學習防疫經驗，本次活動具指標性，同時也為台灣開啟與中東地區醫療防疫合作大門。

黃志芳進一步表示，為全球防疫盡一份心力，外貿協會6月初建置了「臺灣國家防疫館」英文網站，收錄臺灣成功的防疫經驗、防疫科技與防疫產品與各國分享，以協助各國盡快遠離疫情。

衛福部疾管署副署長羅一鈞更提到，這次臺灣政府的防疫政策，其中並說臺灣記取2003年SARS的慘痛經驗，因此在面對COVID-19病毒時能快速回應，對抗疫情。

黃志芳進一步表示，未來貿協將透過國家防疫館，持續辦理相關課程協助全球對抗疫情，同時推廣臺灣的數位化智慧醫療系統服務，行銷臺灣的醫療科技與服務，過去幾個月來已促成我國多家醫療機構和印度、東南亞、中南美洲等國家辦理防疫視訊會議，7月初更藉由線上研討會把防疫服務推廣到非洲大陸，全球已有超過2.2萬名以上的醫療相關業者與醫護人員線上參加，並成功媒合許多國內外廠商合作。

駐杜拜辦事處處長楊司恭線上與會表示，杜拜正需要臺灣防疫的經驗，該單位也將盡全力協助提供所有相關的經驗與資訊。

