NASA證實！2名女國中生發現飛往地球「未知小行星」

▲NASA正式為小行星命名為「HLV2514」。（示意圖／取自NASA官網）



實習記者劉雪兒／綜合報導

印度2名15歲女學生6月參加學校天文學習活動，在分析由夏威夷大學放置的望遠鏡拍攝圖像時，發現一顆未知名小行星正在緩慢地向地球移動，目前已獲得美國太空總署（NASA）證實。

根據CNN報導，印度西部古吉拉特邦15歲女學生拉哈尼（Radhika Lakhani）與薇卡瑞亞（Vaidehi Vekariya），6月參加由校方、NASA及印度太空研究共同舉辦的天文學習活動，此活動是讓學生有機會參與科學和天文學教育，學習如何利用Pan Star望遠鏡發現天體、收集、以及分析圖像等。

據報導，夢想成為1名宇航員的薇卡瑞亞表示，她們從6月開始學習，過程中發現一顆從未被人發現的「小行星」，並將觀察結果寄給NASA。23日得到NASA的證實，隨後官方也將小行星正式命名為「HLV2514」。

印度太空的高級教育家、天文學家迪維沃狄（Aakash Dwivedi）則表示，這顆小行星目前正靠近火星的軌道，雖然仍然是地球和月球之間距離的10倍以上，但未來100往年後，將改變軌道向地球接近。