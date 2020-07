NASA證實！2名女國中生發現飛往地球「未知小行星」

▲NASA正式為小行星命名為「HLV2514」。(示意圖/取自NASA官網)



實習記者劉雪兒/綜合報導

印度2名15歲女學生6月參加學校天文學習活動,在分析由夏威夷大學放置的望遠鏡拍攝圖像時,發現一顆未知名小行星正在緩慢地向地球移動,目前已獲得美國太空總署(NASA)證實。

根據CNN報導,印度西部古吉拉特邦15歲女學生拉哈尼(Radhika Lakhani)與薇卡瑞亞(Vaidehi Vekariya),6月參加由校方、NASA及印度太空研究共同舉辦的天文學習活動,此活動是讓學生有機會參與科學和天文學教育,學習如何利用Pan Star望遠鏡發現天體、收集、以及分析圖像等。

據報導,夢想成為1名宇航員的薇卡瑞亞表示,她們從6月開始學習,過程中發現一顆從未被人發現的「小行星」,並將觀察結果寄給NASA。23日得到NASA的證實,隨後官方也將小行星正式命名為「HLV2514」。

印度太空的高級教育家、天文學家迪維沃狄(Aakash Dwivedi)則表示,這顆小行星目前正靠近火星的軌道,雖然仍然是地球和月球之間距離的10倍以上,但未來100往年後,將改變軌道向地球接近。

Radhika Lakhani and Vaidehi Vekariya, both in 10th grade, were working on a school project when they discovered an asteroid that is slowly shifting its orbit and moving towards Earth. https://t.co/VkFIhkL5FW