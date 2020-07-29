億元中獎人男女大不同！　面相、星座、生肖、職業全曝光

▲台灣彩券公司今天公開億元中獎人男性、女性的面相、生肖、星座與購券習慣等資訊。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（29）日公開億元中獎人男性、女性的面相、生肖、星座與購券習慣等資訊，從2014年起至今年6月已累積超過150位億元中獎幸運兒，其中男生長相大器，女生面容小巧，而共同特徵則有5個，包括厚唇、耳垂大、雙眼皮、額頭高／寬、蒜頭鼻。

台灣彩券公司總經理蔡國基指出，從公益彩券第4屆（2014年）至今年上半年的151位億元中獎人問卷資料，男性116位（77%）、女性35位（23%）的面相大不相同，其中男性多半長相大器，有大眼睛（55.9%）、大嘴巴（57.6%）和大耳朵（42.9%）；女性中獎人則面容小巧有著小眼晴（62.5%）、小嘴巴（81.5%）和小耳朵（43.3%）。

請繼續往下閱讀...

在生肖部分，男性中獎人排名前2名為屬馬（13.0%）、屬蛇（11.3%），屬羊、雞（各10.4%）則並列第三；女性中獎人則為屬「猴」（17.7%）排名第一，屬龍（14.7%)、狗（11.8%)則分別排名第二、三名。

至於購買頻率方面，男性中獎人多展現想中大獎的「毅力」，最多的是「期期買」（40.5%）、其次為「1星期1次「（14.7%）;女性則較隨性，「想到才會買」（31.4%）最多，「每期都會買」其次（28.6%）。

從職業別來看，億元中獎人不分男女皆以上班族（男性40.5%、女性34.3%）最受財神爺眷顧，第二名就不太一樣男性為自營業者（22.4%）、女性則是家庭主婦（22.9%）。

另在星座方面，億元中獎人中男性第一名為魔羯座（14.7%），女性則是雙魚座、牡羊座並列第一（14.3%）。此外，「刮刮樂萬元現金週週抽」活動自今年8月3日起跑，活動期問民眾購買指定期別刮刮樂就可以參加抽獎，活動期間長達10週，週週抽出10名幸運中獎人可獲得獎金1萬元，總獎金100萬元。