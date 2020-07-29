疫情衝擊持續影響全球經濟　專家：下半年無明顯V型反轉

▲台灣金融研訓院董事長吳中書。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（29）日公布2020上半年台灣採購經理人營運展望調查，調查顯示，製造業2020年上半年營運狀況比2019年下半年差，利潤也比去年下半年下降，甚至低於50%，營運狀況擴散指數分別是24.3%與26.8%。不過，大多數廠商認為，2020年下半年營運狀況會比上半年好，擴散指數分別是57.2%與58.8%。

台灣金融研訓院董事長吳中書分析，這次調查結果顯示，2020年上半年比起2019年下半年確實出現大幅度的收縮，但是若是提到對於今年下半年的看法，大部分廠商都認為今年下半年會比上半年來的擴張與樂觀。

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吳中書解釋，會有這樣的結果主要是因為，台灣疫情主要是爆發在第一季，第二季因疫情逐步趨緩，經濟活動開始復甦，也能看到PMI、NMI也都慢慢上升，所以大多數廠商也都認為下半年的經濟會比上半年好。

另外，針對國際情勢不樂觀，是否會影響台灣製造業的景氣，對此吳中書表示，台灣目前在出口方面確實有受到國際疫情影響，都是呈現負成長，不過也有部分廠商認為可以樂觀看待，因為會有一些轉單效應，所以說台灣目前雖然無法依靠出口，但台灣目前的內需消費有出現支撐。

此外，吳中書也提到，台灣製造業也沒有因為這次疫情影響出現大量關廠倒閉情況，所以只要國際有需求，台灣製造業還是會有一點支撐，從工業製造指數來看也能看到這幾個月都還是出現正成長。

最後，吳中書也說，疫情確實是影響國際經濟發展最大因素，不過現在從全球的死亡率來看也逐步下降，各國也開始慢慢找到如何正確防疫，疫情會持續衝擊，無法讓經濟呈現明顯的V型反轉，但對於全球經濟情況是可預見會慢慢反轉。