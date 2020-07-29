英國最大流感疫苗計畫！強生批「反對者是瘋子」　力推3000萬人接種

▲首相強生頒布一系列防疫措施，像是進入公共場合時一定要佩戴口罩。（圖／路透）

實習記者陳玟婷／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）大病初癒後，一改先前不戴口罩的立場，積極的向大家宣導疫苗與口罩防疫的重要性，並頒布一系列防疫措施，此政策遭到部分反疫苗人士抗議，強生在視察醫療中心時語出驚人表示，「那些人都瘋了！」

根據《CNN》報導，口罩政策於英國時間24日生效，所有的公共場合包含銀行、郵局及購物中心等，皆會強制要求進入者戴上口罩，違者最高會面臨100英鎊 （約台幣3,778 元）的罰款，且警察有權處置違反規定者，兒童以及身體有特殊狀況者則不在此限制內。

此外，英國當局也開始大力推動接種流感疫苗，因擔憂疫情第二波流行與冬季流感會同時爆發，導致醫療機構資源不堪負荷，另外，接種流感疫苗也有助英國國家衛生局（NHS）緩解壓力，減輕全面的醫療負擔。

▲強生憂心第二波疫情與流感會同時爆發，導致醫療機構人力無法負荷 。（圖／路透）

衛生部長漢考克（Matt Hancock）表示，「這將是英國歷史上最大的流感疫苗接種計劃，會有超過3000萬的人注射疫苗，這個計畫將保護我們國人的健康安全，並降低醫療支出，使我們更有餘力面對下一波可能爆發的疫情。」

強生在視察倫敦東部一間醫療中心時表示，「現在那些反疫苗人士還在滿街跑，他們都是瘋子，非常瘋狂！」強生批評完反疫苗人士後，隨後督促大家趕快進行流感疫苗的注射。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究指出，英國是歐洲受災最嚴重的國家，死亡人數超過45,000人，是僅次於美國和巴西的全球第三高的國家。