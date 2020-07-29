1分鐘了解什麼是「做空」！難度高獲利困難...「做多」盈利空間則無限

▲「做空」不僅難度較高，獲利也較困難。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

做多與做空都是常見的股票市場操作方式，但有許多人不了解這兩者的意思，相較於做多，做空不僅難度較高，獲利也較困難，對投資人來說也是個相當沒有安全感的操作方式。在做空的交易中，投資者的盈利有限，股價也不太可能跌至零，所以投資者的最終盈利是，「賣出股票時所獲得的盈利」，減去「買入股票時的價錢」。

「價值思維」在官方臉書指出，做空也被稱為看跌，當投資者不看好某一間公司的前景，認為該公司的股票之後會下跌，所以賣出這家公司的股票；過了一段時間之後，這間公司的股票真的下跌，投資者再以低價買入，這樣的操作就是「做空的交易」。

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假設投資者賣出股票時獲利1000元，等到該公司股票下跌時，以200元買入，如此一來，該投資者總共獲利800元。在做空的交易中，投資者的盈利有限，最終得到的盈利是「賣出股票時所獲得的盈利」，減去「買入股票時的價錢」。

反之，「做多」也被稱為看漲，當投資者看好某一間公司時，認為這間公司的股票會漲，便買入該公司的股票；經過一段時間，可能是半年，或是一年之後，該公司的股票真的漲了，投資者將股票賣掉，賺取中間的差額，就稱為做多的交易，「在做多的交易中，投資者的盈利空間是無限的，股票上漲的幅度越高，投資者能獲利的就越多。

「價值思維」也整理出世界上做空最多的5支股票，分別為：

1. 特斯拉 （TSLA）

2. 亞馬遜（AMZN ）

3. 蘋果（AAPL）

4. 微軟（MSFT）

5. 艾伯維（ABBV）

►本文獲得「價值思維」授權提供。