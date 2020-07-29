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黃金收盤再刷新高價！投行預期2年內觸及3500美元

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▲▼黃金, 金塊。（圖／路透）

▲黃金周二收盤再創新高。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國7月消費者信心指數低於預期，為貴金屬再添一波避險買盤。週二（28日）金價持續創新高，8月黃金期貨上漲13.6美元至每盎司1944.6美元。看好近期黃金的漲勢，高盛將黃金目標價從先前的每盎司2000美元調升至2300美元，更有投行預告金價將在2年內觸及3500美元。

截至稍早，8月黃金期貨價格上漲0.54%至每盎司1955.2美元。其餘貴金屬，9月白銀期貨上漲0.68%至每盎司24.465美元；10月鉑金期貨上漲0.08%至每盎司987美元；9月鈀金期貨下跌0.57%至每盎司2352美元。

請繼續往下閱讀...

看好黃金、白銀的牛市行情，以分析師Jeffrey Currie為首的高盛（Goldman Sachs）分析師團隊週二上調貴金屬目標價，將黃金未來12個月的目標價由原先的2000美元調升至2300美元；白銀的目標價也從每盎司22美元上調至30美元。

「美國政府舉債創下新高紀錄，人們開始擔心美元作為儲備貨幣的地位能否維持，」高盛分析師團隊指出，在地緣政治緊張局勢、美國國內政治及社會不確定性加劇，以及第二波疫情升溫的背景下，加上聯準會偏好可能轉向通膨，導致近期的金價飆升至新高。Jeffrey Currie也看好未來的白銀走勢，將隨著黃金趨勢與太陽能等行業的需求前景隨之上漲。

證券公司Martin Place Securities執行總裁Barry Dawes則預期，黃金將在2年內觸及3500美元。他指出，黃金輕鬆突破1800美元後，又以非常快的速度超越了先前的高點1923美元，「從根本上來說，這是一個非常非常強大的市場。」預計金價將在2年內上看3500美元，儘管會出現一些盤整，但反彈的潛力非常可觀。

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