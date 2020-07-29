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快訊／海科館詐貸案二審出爐！陳慶男遭改重判7年10月

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▲陳慶男超過規定時間九分鐘後才現身派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳慶男涉海科館詐貸案二審遭改重判。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者洪正達／高雄報導

慶富董座陳慶男被控與3名建築師以不實資料向5家銀行詐貸3.8億，再以旗下的慶陽海洋公司承包海科館工程，一審時遭高雄地院認為其中2.3億涉及詐貸，判他6年10個月，陳不服上訴，高分院29日二審宣判，改重判他7年10個月徒刑。

高雄高分院指出，雄檢追查獵雷艦詐貸案時，發現慶陽海洋公司在2015年7月間已透過董事會決議增資1.5億，陳慶男曾在當時指示不知情的會計人員，從慶富造船與另家公司將金額轉入慶陽帳戶，用來當作增資及申貸的自籌款，並在同個月份由慶陽公司向聯貸銀行詐貸2億後，又將1.5億匯回到慶富造船帳戶內，此舉已涉犯偽造文書及違反商業會計法、公司法。

陳慶男後續又以慶富名義承攬海科館生態維生系統及機電工程，既已知情工程進度嚴重落後，又連續3次指示梁姓專案工程師製作不符事實的工程進度圖，梁再指派郭姓協理製作工程進度證明書，直到地院一審時，合議庭法官認為其中2.3億涉及詐貸，其餘6千多萬是以互助營造開立的發票憑證，檢視工程進度後，確認為可核撥的額度，已構成行使業務登載不實文書，加上違反銀行法、偽造文書’詐欺，因此判陳6年10個月，不過陳不滿意判決結果上訴高分院。

高雄高分院經審理後，認為陳慶男等人除涉犯銀行法及詐欺外，原先偽造文書的犯行改認詐欺罪，因此撤銷一審6年10個月判決，改判他7年10個月，而原本受陳指示的建築事務所協理，也在二審時遭認定偽造不實工程進度圖，改列與陳慶男共犯，不過郭不滿二審檢方並未提出新事證，表明一定會在上訴。

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