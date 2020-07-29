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勾結業者掏國庫！「千萬紓困救命金」落錢莊手中　財務黑洞恐全民買單

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政府在5月時釋出優惠紓困貸款，銀行多半從寬審核，讓勞工可獲得救命基金，但卻出現假人頭申貸的漏洞。（圖／焦正德攝）

▲政府在5月時釋出優惠紓困貸款，銀行多半從寬審核，讓勞工可獲得救命基金，但卻出現假人頭申貸的漏洞。（圖／焦正德攝）

圖、文／CTWANT

刑事局與海山警分局日前聯手破獲首宗勞工紓困詐貸案，地下錢莊看準「紓困商機」，鼓吹債務人貸款還錢，多家龍頭銀行受騙，上百人申貸成功，逾千萬元「救命錢」落入不肖業者手中，財務黑洞則恐要全民買單，離譜行徑也讓幹員看不下去，希望相關單位能建立配套措施，別讓政府好意成為牟利工具。

警方調查，田姓地下錢莊業者與宜蘭的米可義麵屋、日昇汽車修護廠，以及台北的堅石室內裝修公司「合作」，田嫌鼓吹還不出錢的債務人貸款還債，這3間公司則提供幽靈員工的在職證明與薪資收入，每10萬元貸款下來，3間公司就能獲得5000元抽頭金，不肖業者賺的腦滿腸肥，國庫卻成為冤大頭。

7月初，檢警經過長期蒐證調查，終於破獲了首件以偽造文件詐貸政府勞工紓困貸款案，涉案人數高達31人。警方成功拘提田姓主嫌，還有3名公司負責人到案，也清查出涉嫌在5月間拿著偽造的申貸文件到銀行進行申辦，意圖詐貸勞工紓困金的27名申貸者。

警方調查，米可義麵屋王姓負責人提供薪資和在職證明文件，內容更疑似王嫌統一填寫，以一條龍的服務企圖魚目混珠向承辦貸款銀行申貸。警方也查扣手機、本票、公司章、負責人私章、詐貸人頭身分證、涉案空白在職證明及薪資簽收單、申貸文件、電腦主機等大批贓證物。

但警方深入調查卻發現案件並不單純，多家龍頭銀行已通過這3間公司的紓困申貸案，上百人順利拿到貸款，初估逾千萬元已落入地下錢莊手中，紓困善意卻養肥非法人士。

「國家的救命錢被這樣利用，誰知道沒被查出來的有多少。」不願具名的幹員表示，政府紓困基金用意良好，卻因標準鬆散而讓不肖業者得逞，這些人拿到錢後也不會按時還款，虧空還要全民買單，希望相關單位能建立配套措施，別讓紓困善意變成不肖業者牟利工具。

本刊致電米可義麵屋，其員工表示不知道相關情事，老闆不在店內不便回應，日昇汽車修護廠則堅決否認，表示未提供相關資料給地下錢莊，堅石室內裝修公司在網路上未留下電話，記者親赴公司登記地址，發現現場為公寓民宅，也未裝設招牌或相關標誌。

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