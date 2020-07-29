梵谷最後遺作「樹根」作畫地點找到了！離故居僅150m...死前仍在創作

▲梵谷的「樹根」被認為是他最後的遺作。（圖／翻攝自YouTube／Van Gogh Museum）

實習記者周依儒／綜合報導

梵谷研究所科學主任沃德（Wouter van der Veen）日前發現一張1900年初期的明信片，卡片上的場景和荷蘭後印象派巨匠梵谷（Vincent van Gogh）的遺作「樹根」（Tree Roots）十分相似，因此推測這就是梵谷遺作的場景。據悉，梵谷的朋友曾表示，梵谷在自殺前的早晨，「曾畫了一幅富有生命力、充滿陽光的森林。」

根據《CNN》報導，這張明信片的位置位於法國瓦茲河畔歐韋（Auvers-sur-Oise）的山坡上，離梵谷曾居住過的「拉霧旅店」（Auberge Ravoux）僅150公尺。沃德將自己的發現提供給荷蘭阿姆斯特丹的梵谷博物館，經過館內學者路易斯（Louis van Tilborgh）和特奧（Teio Meedendorp）對畫作、明信片和疑似地點反覆比對研究後，推測法國的小山坡應該就是梵谷遺作的正確位置。

▲梵谷自畫像。（圖／達志影像／美聯社）



特奧表示，沃德發現的地方很有可能就是梵谷作畫的正確位置，再進一步比對明信片後，發現上面的的茂盛景象、樹根紋路都和梵谷的畫作極為相似，因此這是一項重大的發現，「『樹根』是梵谷的最後一幅作品，這樣的發現也讓這幅畫變得更獨特、更有戲劇性。」。此外，學者們也推測梵谷應該經常經過這個地方，且在生命中的最後一周也在那邊作畫了好幾次，包括在死前的幾個小時仍在繼續創作「樹根」。

據悉，梵谷的朋友邦格（Andries Bonger）曾在一封信件中指出，梵谷在自殺前的早晨，是如何畫出一幅富有生命力、充滿陽光的森林場景，這樣的說法也讓此明信片增添許多真實性。梵谷是表現主義的先驅，但他的作品在生前卻乏人問津，導致陷於精神疾病和貧困中，最後在1890年自殺，享年37歲。

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