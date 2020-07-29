脫北者「北漂」...南韓國防部長「洗澡完接電話」遲1小時半才知道！

▲南韓國防部長鄭景斗，直到北韓官媒報導一個半小時後，才得知脫北者重返北韓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

24歲的脫北者金某疑似18日凌晨，爬進江華島月串里的排水溝後躍入漢江、重返北韓（朝鮮）。對此，南韓軍警態度鬆散，甚至連國防部長鄭景斗（정경두）都毫不知情，直到北韓官媒《朝中社》26日上午6時（當地時間）報導金正恩封鎖開城後，才從青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）得知相關訊息，引起南韓朝野質疑，軍方的指揮與報告體系是否早已出問題。

根據韓媒《東亞日報》，南韓國會28日召開國防委員會全體會議，未來統合黨籍議員李埰益（이채익）向鄭景斗提出質疑，「部長，請問您哪時才首度接獲消息，得知該脫北者可能早已返回北韓？」；鄭景斗回道，「（26日）上午7時21分接到徐薰的電話後，才認知到事態的嚴重性。」

在北韓《朝中社》報導一小時後，徐薰共撥打2通電話給鄭景斗，7時21分撥打第一通時，鄭景斗正在洗澡，未即時接到來電，直到7分鐘後，兩人才取得聯繫。

共同民主黨籍議員金敏基（김미기）表示，「假設北韓沒有報導該事件，那部長您是否永遠無法得知脫北者金某重返北韓的消息？」；鄭景斗回道，「雖然會透過與相關部門的合作來得知該訊息，但單靠軍方本身，是很難得知具體消息的。」

鄭景斗為此致歉，「國防部長囊括所有與國防業務相關的責任，承擔無限責任的我，對於國民的質疑深感歉意」；同時在分析中指出，北韓指稱該脫北者疑似染上新冠肺炎（COVID-19），強調病毒擴散的危險性，此舉可能帶有某種層面上的政治目的，「北韓在警戒與防衛失敗上，和我方相比，勢必得承擔起更重的責任。」

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