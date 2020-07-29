運動哥衝進公寓「綁架前妻活塞行李袋」　一路拖到荒郊野外…竟拿出鮮花想求和！

▲福金將前妻綁架後塞進行李袋。（圖／翻攝自Комсомольская Правда下同）

記者陳亭伃／綜合報導

人在談感情、婚姻時，最怕的就是遇到恐怖情人。俄羅斯新西伯利亞日前發生一起恐怖的綁架案，一名35歲的跑步選手，因為不滿前妻與他分居，竟策畫「活捉前妻」之後塞進行李袋內，接著一路開車到荒郊野外後，將前妻放出來並遞上一束鮮花，彷彿什麼事情都沒有發生。前妻感到相當害怕，在脫困之後立刻報警。

根據英國《太陽報》報導，35歲的福金（Yaroslav Fokin）曾在2011年得到山地跑大錦標賽銀牌，但背後卻是一名有恐怖控制慾的老公，他與前妻伊蓮娜（Elena）的婚姻因為「控制過頭」而結束，但他卻不甘心，日前竟策畫了綁架想要將前妻帶走、並求和。

福金當時跑到伊蓮娜所住的公寓內，將伊蓮娜與其好友綑綁住，接著竟將伊蓮娜活活塞進大型的行李袋中，接著將人拖出公寓並帶上車，過程中完全沒有想要讓伊蓮娜透氣。

▲接著開車到荒郊野外森林。

「我以為我就要完蛋了，我不斷用牙齒想要咬斷繩子卻失敗了」伊蓮娜回想起當時情況，仍感到相當害怕。她表示，在婚姻過程中，福金根本像是發瘋的控制狂，「我就連踏出家門都是不可能的事情」，卻沒想到好不容易脫離之後竟遭到綁架。

福金將伊蓮娜載到荒郊野外之後，打開球袋將她放出來，接著給了一束鮮花希望可以求和，彷彿剛剛的一切都沒有發生，這讓伊蓮娜相當驚訝，「這對我來說根本就是惡夢的開始，絕對不可能同意，我也不需要他給我贍養費或錢」。伊蓮娜在脫困之後，立刻請求當局給予保護令。

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