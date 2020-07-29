台塑老臣神操作！王永慶遺產「10年滾成120億」　不留給王文洋原因曝光

圖、文／鏡週刊

王文洋懷疑父親遺產遭侵占，提告身兼台塑集團總裁的堂哥王文淵，檢方調查後認為，王文淵等人手握物證、人證、事實及官方認證文書等四大鐵證，決定不予起訴，等於是還王文淵等人清白。

▲台塑集團多角化投資，海內外年營收已突破2兆元，旗下股票堪稱金雞母。圖為台塑麥寮工業區。（圖／鏡週刊提供，下同）

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檢方發現，代為處理王永慶財產信託的老臣洪文雄，不斷以海外投資公司買進台塑三寶股票，當王永慶在2008年逝世時，位在英屬維京群島的誠威及穩昇2家公司持有約市值2.1億美金的台塑集團股票，但過了10年左右，目前市值已翻漲1倍，變成4億美金，折合約新台幣120億元，漲幅驚人。

▲洪文雄（圖）是王永慶生前極為倚重的帳房，包括設立海外投資公司及財產信託，全都由他一手打理。

王文淵獲不起訴關鍵之一在於，王永慶信託後的財產未流入私人口袋。當初誠威及穩昇公司成立目的與其他王永慶、王永在家族在海外的投資公司相同，皆由洪文雄下單買進台塑三寶股票，並在每年8月間配發現金股利，成立7年迄今，均持續利用每年配發現金股利買進台塑三寶股票，從未賣出，信託後並未處分任何股票或有獲利流入私人口袋，從客觀事實觀之很難認定有侵占意圖。

有了物證及事證，檢察官再比對重要人證，其中老臣洪文雄生前證詞與資產處理過程相符，成了不起訴的重要依據之一。根據洪文雄證詞指出，他從2010年4月接手海外信託業務時，誠威、穩昇2公司已存在，成立目的就是持有台塑關係企業股票，沒有受益人，而是要確保台塑集團永續經營，所以當初2家公司依英屬維京群島法律設立，由他擔任受託人。

洪文雄也證實王文淵是受王永在指示，要把這2家公司的財產全部交付信託，這也是後來王文淵要他以受託人的身分協助，將誠威、穩昇公司的資產信託給位在百慕達群島的Ocean View公司，改由Ocean View公司擔任受託人，他在相關信託文件上簽名後，再交由美國律師辦理，因此，誠威、穩昇公司形同由王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜和他等5人組成的行政管理委員會共同管理。

檢察官後來傳訊王文淵，供詞與老臣洪文雄不謀而合，更能證明誠威、穩昇公司是王永在於2012年間決定要信託。王文淵向檢方表示，王永慶與父親王永在都有「富不過三代」觀念，所以陸續把財產或可支配的資金信託，交代專業經理人去設立，並辦理海外公司交付信託，以確保台塑企業得以永續經營及從事公益。王永慶女兒王瑞華出庭也有同樣說法，認為誠威、穩昇公司資產並不是王永慶的財產，自然沒有申報遺產的問題。

檢察官偵查認為，王永慶及王永在兄弟為使台塑集團能永續經營，2人先後指示核心帳房洪文雄及饒見方在賴比瑞亞設立秦氏及萬順2家投資公司，大舉買進台塑、南亞、台塑化等號稱集團三寶的股票，並從2001年到2005年間，將這2家海外公司信託在百慕達。

由於洪文雄年老後罹患癌症，但他仍心繫老總裁王永慶交代的信託財產一事，因此，後來再找來另位台塑財務部主管饒見方，一起完成王永慶及王永在的財產信託，創造台塑集團市值數兆元的帝國。

到了2008年10月，王永慶意外在美國過世，家族成員在2009年初，多次開會討論遺產事宜，王文洋越洋打官司追討父親遺產之餘，2年前又發現，王永慶在英屬維京群島另設誠威及穩昇2家公司，當時已持有2.1億美元（約新台幣63億元）的台塑三寶股票，如今已翻漲成新台幣120億元。

王文淵挨告獲不起訴的共有4項關鍵證據，首先是王永慶生前委託書及王永在授權書2物證。王文淵等人出庭作證，曾經出具王永慶、王永在2人生前委託處理信託事務的文件，以及王永在授權王文淵簽署同意，交由洪文雄代為處理誠威及穩昇2公司相關文件與Ocean View信託宣言，有此2項關鍵文件，就能證明財產當初委託老臣管理並指示信託，並非憑空捏造。

此外，檢察官從委託書及授權書查出，王永慶、王永在二兄弟原本規劃將集團成立的14家海外公司全部交付信託，並指定5人成立信託小組，成員包括帳房洪文雄、王文淵、王文潮（王文洋堂弟）、王瑞華及王瑞瑜（均為王文洋同父異母的妹妹）等5人。

雖然王永慶過世時，誠威及穩昇2公司尚未信託，但王永在生前有感於自己年歲已高，為求台塑集團能持續經營及永續發展，便指示王文淵將誠威及穩昇公司信託給Ocean View公司，財產信託後，相關細節則交由洪文雄處理。

此外，對王文淵等人最有利的證據，則是國稅局的認定。王永慶的遺產稅，是由其納稅義務人大房王月蘭、二房楊嬌、三房李寶珠，以及王文洋等9名子女共12人，委託會計師申報。檢方為確認這120億元是否為遺產，曾經函詢國稅局表示意見。

結果，國稅局回函指出，誠威、穩昇2公司所持有的台塑三寶股票，很難認定為王永慶遺產，就是這個重要的官方認定，加上其他相關證據，讓檢方認為王文淵等人等並無逃漏稅或侵占等不法，而決定對他們不起訴。



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