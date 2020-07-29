他不滿「萌妻與別的男人講話」　斧頭怒砸3下洩憤…剁頭削四肢軀幹丟窗外！

▲俄羅斯一名工程師因為吃醋殺害妻子分屍。（圖／翻攝自glavcom.ua下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡日前發生一起恐怖殺人案。一名工程師有著強烈的控制欲，要求24歲妻子柳波芙（Lyubov）不能與任何男性有接觸，兩人目前還在協議離婚的過程，未料兩人案發當天卻爆發口角，工程師一氣之下竟將柳波芙殺害之後分屍，將軀幹直接丟到窗戶外面。

根據英國《鏡報》報導，29歲的季霍諾夫（Nikolay Tikhonov）是一名工程師，結婚後因為有強烈的控制欲，希望老婆柳波芙不能與任何異性接觸，兩人時常吵架，最終婚姻走上離婚一途，就在案發當天，季霍諾夫在公寓內和柳波芙爆發爭吵，鄰居對於兩人因為「吃醋」而爭論，已經時有耳聞，未料這次卻在爭吵不久後傳來詭異的碰撞聲。

▲柳波芙軀幹被丟到街道。

據悉，季霍諾夫原本想要跟柳波芙慶祝婚姻一周年，但因為兩人已經進入離婚談判，於是柳波芙改變了主意，如此也就惹毛了季霍諾夫。季霍諾夫向警方表示，他用斧頭狠砸妻子的頭部三下，見她昏倒之後拿了斧頭將其肢解分屍，接著將沒有頭、四肢的軀幹直接往公寓的窗外丟。

警方表示，到場發現季霍諾夫將柳波芙的四肢、頭顱都放進了冰箱。直到製作筆錄時，他彷彿大夢初醒一般表示，「我現在很後悔，不知道如何面對我妻子的家人」。季霍諾夫與妻子有一個女兒，如今可能面臨安置或是給予其他家人照料，而季霍諾夫則將面臨殺人重罪。

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