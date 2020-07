川普反口罩貼文被控「假消息」！　又遭臉書推特刪除　長子一併遭殃　

▲川普此前曾因在推特上公開反對戴口罩而惹議。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

臉書在27日撤除出自《布萊巴特新聞網》(Breitbart News)的臉書帳號的影片,因為有意圖散佈誤導大眾的錯誤資訊,此外也刪除總統川普 (Donald Trump)和長子小川普(Donald Trump Jr.)分享影片的貼文。這支遭下架的影片宣稱,民眾不需要戴口罩,且抗瘧疾用的「奎寧」(Hydroxychloroquine)可以有效治療新冠。推特和Youtube隨後也跟進臉書的處理,刪除含有新冠肺炎錯誤訊息的言論和影片。

一群自稱為前線醫生的人在影片中,站在美國最高法院前向媒體表示,美國並不需要口罩、封城等措施,目前已有「解藥」對付新冠肺炎。一名叫伊曼紐爾(Stella Immanuel)的醫生聲稱,使用奎寧可以有效地治療新冠肺炎,可是專家佛奇(Dr. Anthony Fauci)卻在媒體上刻意貶低奎寧的作用。

根據《野獸日報》(The Daily Beast),伊曼紐爾曾說「美國在醫療上使用外星人的DNA」,而白宮正在被「外星人與蜥蜴人掌控」。

該影片在被在臉書刪除前,已經至少有1400萬次的觀看。川普的長子小川普的推特也因「散佈誤導大眾或可能有害的新冠相關資訊」,被暫停帳號12小時。推特發言人解釋,「相關的貼文已經違反了我們對於新冠錯誤資訊把控的政策。」

小川普的發言人安德魯對於推特的決定作出回應,大科技公司正是美國言論自由的最大威脅,他們「正在介入這場大選」,現在只是因為分享的影片中,出現「醫療人員的觀點恰巧對反奎寧有所異議」,推特就實施禁言管制,這實在「有點太超過了」。

奎寧在醫療上一般都用於防治瘧疾和解熱,可以口服或注射,然而它的副作用包括耳鳴、重聽、嘔吐等反應。若患者使用不當,可能對人體造成危險。

BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine.



Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they're continuing to engage in open election interference - full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O