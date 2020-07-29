中美熱戰在即！　BBC曝：北京急「奪下台灣」…作為核潛艇基地

▲美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中美關係日漸緊張，美國國務卿蓬佩奧更發表強硬演說，並呼籲全球自由國家以「不信任且要驗證」的原則應對中國。這番言論被形容是「新冷戰宣言」，各界擔心戰事一觸即發，且不排除爆發熱戰，其中台灣就是最危險的熱點。

蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在演說中提到，美國應該用更加「果斷」的方式對付中國，「中國軍隊已經變得更加強硬、有威脅性，北京的態度也是不可被信任的，他們的作為已經威脅著我們的人民與繁榮。」並呼籲全球自由國家以「不信任且要驗證」（distrust and verify）的原則應對中國。

《BBC中文網》報導指出，這番言論被許多人形容為「新冷戰宣言」，各界擔心戰事一觸即發，紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明表示，「川普政府已基本形成共識，即未來很多政府部門都將對中國施以對抗性戰略。」

▲美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）



中國獨立政治學者吳強更指出，兩邊爆發「熱戰」的可能性也越來越高，南海領域可能發生小規模武裝衝突，「但真正的危險在台灣。」中國大陸國家主席習近平曾表示，要在第三個任期內統一兩岸，這也是中國在急於在香港推出《國安法》的原因。

吳強說，「對北京來說，只有奪下台灣，把台灣作為核潛艇基地才能在未來真正有能力與美國對抗。所以中美關係越緊張，中國越急於奪下台灣。」

夏明表示，中美雙方挑起戰爭的地點也不太相同，美方可能會選在南海，因為美軍在該地具有海空優勢；至於中方則可能選擇台海，因為台灣對於中國的「一個中國」政策來說最具合理性，「熱戰的前景在增加，而且熱戰不會只是中美兩國的戰爭，一定是世界大戰。這是非常危險的。」

►台灣是潛在軍事爆發點！共機頻繁現身 美媒點名美中交惡3大衝擊

►日防衛相：中國試圖改變國際秩序 美中緊張「比美蘇冷戰更難收場」

►美中關係僵！蓬佩奧提習近平「改稱呼」 主席→總書記脫口15次…全場心跳漏拍！