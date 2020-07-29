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中美爭端拖垮全球…德國官員警告「冷戰2.0」開始！　梅克爾：望保持合作

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▲▼德國總理梅克爾與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國總理梅克爾（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國與中國之間的爭端，讓世界各國政府也感到不安，跨大西洋合作協調專員貝葉更警告，「我們正在經歷冷戰2.0的開端。」德國總理梅克爾也表示，希望雙方在貿易上維持合作，但就港版國安法來說，確實是道難題。

根據《美聯社》報導，各國政府對於美中之間的爭端感到不安，且全球經濟已經快要被兩邊長達兩年的關稅戰爭給拖累，且逐漸蔓延到各個層面，包含北京頒布港版國安法，加強對香港的控制。

德國的跨大西洋合作協調專員貝葉（Peter Beyer）警告，「我們正在經歷冷戰2.0的開端。」儘管對雙邊都提出了批評，貝葉仍認為，「美國是我們在歐盟以外最重要的合作夥伴，這也是我們必須保持的關係。」

梅克爾（Angela Merkel）則說，希望可以和北京政府在貿易與全球暖化議題上保持合作，可是北京對香港實施的國安法確實是個「棘手的問題」。她表示，港版國安法可能會違反北京對香港自治的承諾，這並非停止對話的理由，但卻讓人感到憂心。

德國外長馬斯日前和中國外交部長王毅舉行視訊會議後，也發出聲明表示，「對我們來說中國是很重要的夥伴，但同樣也是競爭對手。」

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