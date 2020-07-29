士兵當白老鼠！俄官方宣布「8月世界首批新冠疫苗問世」　抑制病毒複製…醫護優先打

▲俄羅斯宣布預計8月中旬將推出世上第一批疫苗。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

正當全球為新冠疫苗焦頭爛額之際，俄羅斯28日突宣布8月中旬將會有世界上第一批新冠疫苗問世，且將交予第一線醫護人員優先使用，對此外界質疑，這個僅短短2周就批准的疫苗，是否還有許多潛在問題。然而俄羅斯國防部卻回應，「早已做過人體試驗，且俄羅斯士兵就是人體試驗中的自願者」。

根據《CNN》報導，俄羅斯官員透露目前正爭取下月10日或更早來批准這批疫苗上市，且會優先給予醫護人員使用。部分人士指出，俄羅斯該批疫苗是在政府與政治壓力下所進行，人體試驗的程度還不完整。目前世界各地還有許多疫苗正進行第二、第三階段試驗，俄羅斯卻突飛猛進的宣布將是世上首批疫苗上市國家，成效令人憂心。

俄羅斯國防部則回應，「這批疫苗有絕對的安全性與效用，因為人體試驗中，俄羅斯士兵都是自願者」；此外該項目的負責人金斯伯格（Alexander Ginsburg）更為自己注射疫苗，親自試驗疫苗的狀態。而在藥物方面，俄羅斯同樣也研發出治療新冠肺炎的藥物，官方表示「我們優先的責任是保護人民」，更撇除總統普丁優先施打的傳聞。

據悉，俄羅斯的疫苗中抑制了新冠病毒在人體內的「複製機制」，而施打者將需要進行二次施打。目前英國、美國也都有大規模的疫苗正在進行試驗，但未有確切上市時間。

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