威力太強大！新冠病毒「高病毒數入侵心臟」　78％人整個心結構改變

▲最新研究指出，新冠病毒會傷及心臟。（圖／翻攝自美國心臟期刊JAMA）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠病毒變異性大，不僅在每位病患上可能出現些微變化，對於器官損壞的程度也有所不同。近日德國一項研究發現，新冠病毒可能造成等同「心臟病發」的傷害。過去也曾有對抗新冠肺炎的醫師指出，「呼吸道感染確實是多個器官的殺手，如今出現「心臟」方面的損傷，也無法確切知道是否有復原的可能。

綜合外媒報導，近期首批感染新冠肺炎的患者逐漸康復，在觀察過程中，來自德國的研究發現，康復者中有78％的人重要器官發生了變化，其中100人之中，有76人出現「類心臟病發」的損傷跡象；此外，確診死亡病例中，有一半的患者在心臟中出現「等同心臟病發」的病毒數。

德國法蘭克福大學研究中，檢查100名新冠肺炎康復者心臟健康，發現有50人在感染前身體無恙、另57人則為心臟病高危險群，經過掃描發現，有78人心臟受損跡象，76％康復者中含有高濃度的肌鈣蛋白（Troponin），等同於心臟病發時所產生的；60名康復者中也有心臟發炎的狀況，且都在確診後71天出現類似狀況。

而在漢堡的心臟血管中心大學（University Heart and Vascular Centre）則分析出39名死亡病患的心臟狀態，其中有35人死因為病毒引起肺炎，而部分人已經有明顯的病毒入侵心臟的狀況，可見新冠病毒擴散程度驚人。

專家指出，縱使康復者體內已經不存在病毒，但可能需要長時間觀察心臟健康，西北大學心臟科醫師Dr Clyde Yancy與洛杉磯心臟科醫生Dr Gregg Fonarow在研究論文中提到，「這些研究發現，將證明新冠肺炎會與某種心肌損傷有關，非常有可能是因為病毒感染所致」。

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