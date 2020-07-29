ADR回檔！台積電開盤不到10分鐘　一度跌到最低點425元

▲台積電。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）29日早盤以428元開出，下跌1.6%，開盤不到10分鐘一度跌到最低點425元，指數短線恐陷入震盪走勢。另台積電ADR（美國存託憑證）在經歷2個交易日狂飆後，走勢回檔，收盤下跌7.6%。

台積電ADR因可能成為英特爾委外代工生產的對象，27日股票衝天，終場大漲12.65%，但28日瞬間大轉折，盤中一度大跌8%，報76.49美元，之後稍微回升，跌幅仍有7.6%，以76.92美元作收。