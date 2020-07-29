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台積電下挫逾3%　台股早盤小跌15點

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▲▼ 台積電早盤帶領台股早盤攻上13000點，投資人觀察中。（圖／實習記者方敬攝）

▲台股早盤下跌。（示意圖／實習記者方敬攝）

記者王曉敏／台北報導

台股連兩日突破新高，昨（28）日更一度衝破13000點大關。台股今日開在12530點；早盤下跌15點，暫報12571點。

台積電（2330）、聯電（2303）昨日股價同步爆量開高走低，罕見單日振福皆近10%。台積電ADR周二漲多拉回重挫逾7%，聯電ADR也有逾5%的跌幅。台股今日開盤，台積電以428元開出，早盤股價最低來到420.5元，下跌3.33%；聯電則開在22.2元，下跌0.22%。

請繼續往下閱讀...

IC設計族群昨與加權指數一同上沖下洗，龍頭聯發科（2454）昨日一度攻上18年新高，但隨後賣壓湧現，由紅翻黑。聯發科今日開在683元，上漲0.44%。

美國7月消費者信心指數低於預期，麥當勞、3M等公布財報表現黯淡，加上新一輪經濟激勵措施仍卡在國會兩黨意見不同，投資人樂觀情緒轉低，美股三大指數周二收黑。

道瓊指數終場下跌205.49點或0.77％，報26379.28點；那斯達克指數下跌134.17點或1.27％，報10402.09點；標普500指數下跌20.97點或0.65％，報3218.44點；費城半導體指數下跌44.22點或2.10%，報2060.40點。

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