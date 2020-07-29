檳榔西施「美艷閨密」照曝！搶男友揪小三剮刑　天天託夢破22年懸案

▲小珍（圖）與小瑩疑似忌妒林女長得漂亮、男友可能會被勾走，竟對林女下狠手不但凌遲致死還焚屍。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

年僅17歲的林姓台日混血女子慘遭工作的檳榔店老闆、閨密們殺害，成了無名焦屍。22年後，檢警終於破案，逮捕殺她的老闆潘男、閨密小瑩、小珍等人。

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本刊調查，林女的死實在相當冤，因她意外發現潘男經營的檳榔店竟只是掩護，實際上則是「做黑的」搞非法事業，加上小瑩、小珍實際上都是潘男的女友，她們擔心長相比自己更漂亮的「櫻花妹」林女會搶走自己男友，3人竟因此合謀殺人。

▲潘男、陳女等人在檳榔攤二樓「圍殺」櫻花妹，還拿大支美工刀對她施「剮刑」。（圖／本刊繪圖組）

林女15歲離家後，在外認識潘男等一群年齡相近的朋友，大夥兒常玩在一起。潘男後來跑到桃園平鎮承租1棟2層樓民宅，經營檳榔店，林女和小瑩、小珍這對乾姐妹，因長相漂亮，便被潘男找去當起檳榔西施。

潘男的檳榔店1樓是店面，2樓是員工休息室，他表面上經營正當生意，私底下卻從事詐騙、販售違禁品等不法勾當。某天，個性耿直的林女意外發現潘男「掛羊頭賣狗肉」後，雙方陸續發生爭吵，潘男懷疑林女企圖向警方檢舉，竟找上小瑩、小珍共謀除掉林女。

小瑩和小珍長期嫉妒林女長得漂亮，認為她會勾引潘男，早已心生不滿，雙方一拍即合，遂合謀對林女下毒手，甚至還揪團找來7、8位友人助陣，許多人看不下他們的凌虐手段先行離去，而林女仍在凶嫌虐殺下慘死。

▲案發當年潘男赴平鎮開店，表面上賣檳榔，實際上則從事非法行業，因此殺林女滅口。（圖／翻攝畫面）

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▲桃園警方破了22年前懸案，市長鄭文燦親赴平鎮分局慰勉辛勞的專案小組人員。（圖／警方提供）

22年前，有民眾向警方報案，指桃園平鎮復旦路旁草叢有人在燒「不明物體」，轄區警員前往查看，赫然竟是1人1狗焦屍，但因死者身分始終成謎，案子一直破不了。直到去年，1名自稱和死者有一夜情、且目擊她遭虐過程的A先生找警方，指自己多年來頻頻夢到死者林女，且還在夢中被她質問「你明知誰殺我，為何不報警？」受不了良心譴責才出來指證凶手。

A先生在去年中向1位警察好友「告解」，坦承自己當年曾被潘嫌、小瑩、小珍等凶手找去檳榔店「助陣」。他親眼看到大家一起凌虐林女，最後實在於心不忍，便先行離去，不久後就看到新聞報導「焚屍事件」；他一度好奇詢問其他人林女的行蹤，但大家全都裝傻表示：「打完放她走啦，誰知道去哪？」

2年後，一名嫌犯酒醉說溜嘴，對A先生表示「她（林女）已被我們虐死」，但A先生擔心被牽連而選擇噤聲。此外，他也自爆曾和林女有過一夜情，20多年來，林女經常在夢裡質問「你明知誰殺了我，為何不報警？」，加上近幾年A先生經營什麼生意都不順，就連買彩券也不曾中過200元的小獎，實在受不了衰運才決定舉發。

另一位證人B先生則告訴本刊，當年他和A先生、潘男、小瑩和小珍都玩在一起，「A先生去找警方前，私下和我商量，還跟我抱怨他『天天被鬼壓』，雖然林女遇害時我不在場，但我一直鼓勵A先生，對的事就勇敢去做。」

對於A先生的供詞，檢警經過「測謊」才重啟調查；今年5月，立法委員葉毓蘭得知此懸案露出曙光後，更拜託法務部高層全力支援。檢警最後靠著當年封存的一小片林女DNA殘骸，7月中旬陸續將逍遙法外多年的凶嫌繩之以法。

▲林女遇害的檳榔店如今仍在，但人事全非，連老闆都換了好多人。（圖／李明軒攝）

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