　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

大同函覆經濟部下周到期　經部：市場派申請股臨會兩案一起討論

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲大同公司總部。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同公司總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

大同經營權之爭持續延燒，市場派二方股東先後申請召集股東臨時會，經濟部表示，大同公司已回覆林宏信案，王光祥案的意見預計下周到期，將待大同回覆後兩案一起討論。

大同市場派股東林宏信等人在7月9日依據公司法173條第4項，向經濟部送件申請召開股東臨時會，要求改選董事；另一市場派股東王光祥則在16日遞件申請。大同公司針對林宏信案回覆，強調大同公司董事會可正常運作，與依法剔除股東投票權。

請繼續往下閱讀...

大同公司法務長趙安本月27日召開記者會上，持有1.28%大同股權的香港新工投資公司，質疑其大股東香港聯合集團，就是幫先前遭金管會處分的違法中資任國龍「右手換左手」、規避調查的背後藏鏡人與資金提供者，要求金管會與經濟部嚴查。

經濟部表示，對審查大同股東是否有中資，將尊重金管會審查結果，並強調審查股東是否有中資，與審查二大市場派申請股臨會，兩者為獨立事件。

針對大同公司質疑，香港聯合集團是違法中資任國龍背後資金提供者，要求主管機關介入調查。金管會主委黃天牧28日指出，這家公司在香港上市，不能因其與中國大陸有業務往來，就和陸資完全畫上等號，是否為陸資仍要看背後的金流。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
惡狼志工手伸半癱女尿布　淪性奴影片曝！身心受創與家人決裂
檳榔西施「生前照」曝！超級無敵漂亮惹殺機　閨密剮刑魂斷17歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「萬三」得而復失，台股小跌收12586點　成交量3432億元創新高

富邦科技七成都買台積電　今衝破百元價位「ETF第二檔新貴！」

新台幣見29.2元價位　改寫近二年半以來新高紀錄

台積電早盤飆466.5元新天價！台股衝上13000點關卡

台積電專屬溝通平台運作順暢　王美花：產業用電能見度到2027年

三倍券申購將破1900萬人次大關　經部：可望帶動千億經濟效益

大同公佈違法中資藏鏡人　王美花：對市場派臨股會的影響有待評估

青創貸款經濟部匡列350億元　王美花：可望創造10萬個就業機會

晶華擬推零售新品搶攻宅經濟　郵輪式東京美食之旅挹注營運

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

暖爸挑戰下廚、做家務、照顧女兒 只為做護理師妻「最堅實的後盾」

台積電一度跌逾2%　台股早盤小跌15點　

大同函覆經濟部下周到期　經部：市場派申請股臨會兩案一起討論

王永慶超前部署「強扣120億遺產」　王文淵4鐵證曝！王文洋因5字拿不到

與威力彩擦身而過！他曝幻覺真相「把機率當塑膠」：以為越嚴重越容易發生

龍巖布局台積電！李世聰3月砸下3.08億買1121張　獲利超過50%

具美國籍者注意！會計師提醒　勿高估信託的節稅功能

託付寶惹議！街口投信總座換人　黃天牧：這是公司治理問題

大同喊抓到陸資藏鏡人　黃天牧：看背後金流要時間來查

達最低標！境外資金匯回申請　已破1400億元

船員「海上日子」更寂寞！日常抽的免稅菸　關務署限縮

生日歌要讚美「24小時硬梆梆」　BBC記者爆美淫魔富商女友為慶生　提出超噁要求

美艷閨密照曝！怕「混血西施」搶男友揪小三剮刑　天天託夢破22年懸案

遏中武力犯台！美眾議員提法案　遇3情況「授權總統出兵護台」

台積電一度跌逾2%　台股早盤小跌15點　

36萬買個保時捷原廠招牌回家「供」？全球車迷搶破頭

香港「立法會選舉」擬延遲1年！參選人報名作廢　民主派恐遭重挫

朝聖天使花毯！金針花季交通攻略　忘憂一日遊巴士、午餐、美景全包1200元

YSL情人節限定新色「小金條」＋絲絨唇露　性感「泫雅色」太美被搶翻

挨律師轟「弱智」力求交保　「直播主之亂」連千毅29日下午宣判

4大重點一次看！《集合啦！動物森友會》夏季更新30日發布　可施放專屬煙火

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

財經熱門新聞

財產安排超前部署　經營之神錢不留子孫原因曝光

龍巖布局台積電！李世聰3月入場　獲利超過50%

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

與威力彩擦身而過！「把機率當塑膠」

辜家第六代誕生　辜仲諒升格當阿公

百萬用戶有福了！玉山Wallet新推3功能

不只15.6億！北市頭獎得主還抱走7注貳獎

睡覺也能賺錢　10種被動收入方法全曝光

美元跌勢不止！　謝金河直指「此物」漲幅威力不下黃金

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

威力彩衝31億！「4次20億頭獎」2區都開這兩碼

超商買20元飲料中千萬元！全家統一發票特別獎得主出爐

更多熱門

相關新聞

大同抓到陸資？黃天牧：看背後金流

大同抓到陸資？黃天牧：看背後金流

大同公司派昨指香港聯合集團是中資藏鏡人，要求主管機關介入調查。金管會主委黃天牧今（28）日表示，大同「把外資都檢舉成陸資，我想這不必然合理」，儘管與大陸有業務往來，但也不能完全與陸資畫上等號，而是要看背後的金流。

三倍券成本比消費券高？經濟部印製及發放三倍券「成本結構」曝光

三倍券成本比消費券高？經濟部印製及發放三倍券「成本結構」曝光

台積電專屬溝通平台運作順暢　王美花：產業用電能見度到2027年

台積電專屬溝通平台運作順暢　王美花：產業用電能見度到2027年

三倍券申購將破1900萬人次大關　經部：可望帶動千億經濟效益

三倍券申購將破1900萬人次大關　經部：可望帶動千億經濟效益

大同公佈違法中資藏鏡人　王美花：對市場派臨股會的影響有待評估

大同公佈違法中資藏鏡人　王美花：對市場派臨股會的影響有待評估

關鍵字：

大同經濟部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

苗栗「嬤推孫」過馬路！她被汽車猛撞亡

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

人夫男星「5天見億級女富豪4次」

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面