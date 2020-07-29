世界首富前妻坐擁1.75兆財產　部落格自揭「新姓氏」曝善行：已捐出498億

▲世界首富、亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與前妻史考特（MacKenzie Scott）已離婚。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯（Jeff Bezos）因「裸照事件」離婚後，由前妻史考特（MacKenzie Scott）分得大筆財產。史考特周二（28日）在部落格揭露，過去一年裡，她從財產中撥出17億美元（約新台幣498億元），捐作種族平等、為LGBTQ爭取權利、公衛及氣候變遷等項目。

根據路透社報導，史考特原以瑪肯西貝佐斯（MacKenzie Bezos）為名，她在28日的部落格「 Medium」文章中公布自己最新的姓氏，改作瑪肯西史考特。據她所稱，史考特是挪用中間名而來。

史考特在文中指出，她去年簽署「捐贈誓言」（Giving Pledge），承諾捐贈從世界首富貝佐斯那裡獲得的大部分財產，約4％的股份，「就像許多人一樣，我看著2020上半年過去，內心充滿心碎和恐懼的混亂。」

「我開始致力於完成我的誓言，因為我相信我的人生擁有了2項對他人來說，可能極具價值的資產：這個幫助我獲得金錢的體制，以及相信受過不平等所害的人，正是具備解決問題能力的不二人選的信念」，史考特表示，離婚時手上所持有的股份價值360億美元（約新台幣1.05兆元），今年則因亞馬遜的成長而增值至600億美元（約新台幣1.75兆元）。

史考特選在28日將自己的善行公諸於眾，對比因有壟斷市場疑慮而受到托拉斯法盯上，即將在29日出庭的貝佐斯，頗耐人尋味。

註：「捐贈誓言」由微軟創辦人比爾蓋茲及股神巴菲特共同發起，於2010年開始進行；這項運動鼓勵世界金字塔頂端的億萬富翁們，捐出財產的一部分給慈善事業。截至2019年5月，共有22國204人參與，累積金額約達1.2兆美元。