檳榔西施「生前照」曝光！超級無敵漂亮惹殺機　閨密「剮刑」魂斷17歲

▲1998年底，警方獲報有人在燒不明物，派員查看赫然發現是1人1狗焦屍。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

22年前，年僅17歲綽號「櫻花妹」的台日混血兒林女，在桃園平鎮當檳榔西施，因發現老闆「掛羊頭賣狗肉」，暗地從事各種非法生意，竟慘遭老闆與嫉妒她容貌的閨密合謀，施以滾水燙、剮刑等凌虐，不僅臉蛋慘遭美工刀割得皮開肉綻，惡徒們還隨機殺了一隻黑狗，以狗血淋屍身「作法」來躲冤魂報復，死者最後也成了一具無名焦屍。

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該懸案直到去年一位和死者有過一夜情的男子檢舉，案情才再現曙光，7月中旬檢警一舉逮捕當年4嫌，還死者一個公道。

1998年12月間，一群男女在桃園市平鎮區復旦路一塊空地上焚燒不明物品，口中還喃喃有詞。警方獲報前往查看時，男女早就一哄而散，徒留一具女性焦屍，懷裡還抱著一隻已炭化的狗狗。由於遲遲無法確認死者身分，警方最後只能委託殯葬業者以「無名屍」名義，將死者葬在公墓。

這起焦屍命案沉冤22年，直到前陣子一名曾目擊凌虐過程的檢舉人出面，警方才確認死者為林姓檳榔西施（林女），7月中旬循線逮捕4名嫌犯。警方調查，41歲的潘姓檳榔店老闆、互認乾姐妹的小瑩（42歲）和小珍（37歲）等人，合謀殺害林女後，找來會做法事的何女（53歲），在死者身上灑狗血；檢方訊後，潘男、小瑩與小珍3人聲請羈押獲准，何女則以5萬元交保。

日前，桃園市長鄭文燦赴平鎮分局，頒獎、慰勉破案人員，但多位參與的專案小組成員都表示：「其實真的只是想幫林女找到回家路而已」但林女當年埋屍的公墓，如今已改建為公園，檢警花了很大力氣不斷尋找，至今仍找不到林女屍骨。

▲林女是台日混血兒，認識的人都誇讚她生前「超級無敵漂亮」。（圖／讀者提供）

對此，林女父親告訴本刊，家族信仰的「日蓮正宗」（一種日本佛教宗派）即便沒有屍骨，一樣能迎靈，近日正在準備，讓「櫻花妹」可完成回家心願。

而對於凶嫌「灑黑狗血」作法，民俗老師林正義表示，該習俗源自早期道家修行時，為避干擾會養黑狗擋「陰煞」，因黑狗本體均為二郎神座下的哮天犬，有至陽之氣，流傳到後來才演變為黑狗血也能擋煞。而本案兇嫌撒狗血在屍身，目的在「嫁禍給黑狗」，即死者到陰間時，讓閻羅王因「狗不會講話」而問不出冤情，以為人是牠害的。但這樣實際上只能「延遲陰差辦案」時間，最終仍逃不過因果報應，閻王查清楚後真凶會遭「加重其刑」，下場更慘。

▲林女遇害並慘遭焚屍，燒到連身上衣物都焦黑難辨。（圖／報系資料照）

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