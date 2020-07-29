　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檳榔西施「生前照」曝光！超級無敵漂亮惹殺機　閨密「剮刑」魂斷17歲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

1998年底，警方獲報有人在燒不明物，派員查看赫然發現是1人1狗焦屍。（圖／報系資料照）

▲1998年底，警方獲報有人在燒不明物，派員查看赫然發現是1人1狗焦屍。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

22年前，年僅17歲綽號「櫻花妹」的台日混血兒林女，在桃園平鎮當檳榔西施，因發現老闆「掛羊頭賣狗肉」，暗地從事各種非法生意，竟慘遭老闆與嫉妒她容貌的閨密合謀，施以滾水燙、剮刑等凌虐，不僅臉蛋慘遭美工刀割得皮開肉綻，惡徒們還隨機殺了一隻黑狗，以狗血淋屍身「作法」來躲冤魂報復，死者最後也成了一具無名焦屍。

該懸案直到去年一位和死者有過一夜情的男子檢舉，案情才再現曙光，7月中旬檢警一舉逮捕當年4嫌，還死者一個公道。

1998年12月間，一群男女在桃園市平鎮區復旦路一塊空地上焚燒不明物品，口中還喃喃有詞。警方獲報前往查看時，男女早就一哄而散，徒留一具女性焦屍，懷裡還抱著一隻已炭化的狗狗。由於遲遲無法確認死者身分，警方最後只能委託殯葬業者以「無名屍」名義，將死者葬在公墓。

這起焦屍命案沉冤22年，直到前陣子一名曾目擊凌虐過程的檢舉人出面，警方才確認死者為林姓檳榔西施（林女），7月中旬循線逮捕4名嫌犯。警方調查，41歲的潘姓檳榔店老闆、互認乾姐妹的小瑩（42歲）和小珍（37歲）等人，合謀殺害林女後，找來會做法事的何女（53歲），在死者身上灑狗血；檢方訊後，潘男、小瑩與小珍3人聲請羈押獲准，何女則以5萬元交保。

日前，桃園市長鄭文燦赴平鎮分局，頒獎、慰勉破案人員，但多位參與的專案小組成員都表示：「其實真的只是想幫林女找到回家路而已」但林女當年埋屍的公墓，如今已改建為公園，檢警花了很大力氣不斷尋找，至今仍找不到林女屍骨。

林女是台日混血兒，認識的人都誇讚她生前「超級無敵漂亮」。（圖／讀者提供）

▲林女是台日混血兒，認識的人都誇讚她生前「超級無敵漂亮」。（圖／讀者提供）

對此，林女父親告訴本刊，家族信仰的「日蓮正宗」（一種日本佛教宗派）即便沒有屍骨，一樣能迎靈，近日正在準備，讓「櫻花妹」可完成回家心願。

而對於凶嫌「灑黑狗血」作法，民俗老師林正義表示，該習俗源自早期道家修行時，為避干擾會養黑狗擋「陰煞」，因黑狗本體均為二郎神座下的哮天犬，有至陽之氣，流傳到後來才演變為黑狗血也能擋煞。而本案兇嫌撒狗血在屍身，目的在「嫁禍給黑狗」，即死者到陰間時，讓閻羅王因「狗不會講話」而問不出冤情，以為人是牠害的。但這樣實際上只能「延遲陰差辦案」時間，最終仍逃不過因果報應，閻王查清楚後真凶會遭「加重其刑」，下場更慘。

林女遇害並慘遭焚屍，燒到連身上衣物都焦黑難辨。（圖／報系資料照）

▲林女遇害並慘遭焚屍，燒到連身上衣物都焦黑難辨。（圖／報系資料照）

延伸閱讀
櫻花西施命案2／僅15歲離家到處住　失聯2周「直覺遇害」　父嘆：長醜一點就好了
紓困養錢莊1／銀行為疫情放寬紓困貸款審核　地下錢莊靠幽靈員工輕鬆拿千萬
豬哥夜王1／珠心算權威爽泡理K Long Stay　70萬帝王級享樂8天不認帳

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
惡狼志工手伸半癱女尿布　淪性奴影片曝！身心受創與家人決裂
檳榔西施「生前照」曝！超級無敵漂亮惹殺機　閨密剮刑魂斷17歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美艷閨密照曝！怕「混血西施」搶男友揪小三剮刑　天天託夢破22年懸案

挨律師轟「弱智」力求交保　「直播主之亂」連千毅29日下午宣判

珠心算權威「松江路會館」連戰8天7夜　天價帳單曝！理K小姐：他手伸進去摸

快訊／基隆海洋廣場「有人在海面漂」　警消救起無心跳…死者身分待查

櫻花西施遭「剮刑1hr」痛苦斷氣！失聯2周直覺遇害　爸嘆：長醜一點就好了

問題學生變酒店傳奇！送感訓「竹聯幫主變同學」　拉攏松聯「夏董」坐穩江山

衰男搭錯火車沒錢補票296元挨告　「自強號誤點」救了他

惡狼志工手伸半癱女尿布　淪性奴影片曝！身心受創與家人決裂

雙少梧棲漁港「狂撈龍蝦裝箱」橫掃8家！攤商：報警都抓不到　被偷6次怕了

檳榔西施「生前照」曝光！超級無敵漂亮惹殺機　閨密「剮刑」魂斷17歲

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

暖爸挑戰下廚、做家務、照顧女兒 只為做護理師妻「最堅實的後盾」

美艷閨密照曝！怕「混血西施」搶男友揪小三剮刑　天天託夢破22年懸案

挨律師轟「弱智」力求交保　「直播主之亂」連千毅29日下午宣判

珠心算權威「松江路會館」連戰8天7夜　天價帳單曝！理K小姐：他手伸進去摸

快訊／基隆海洋廣場「有人在海面漂」　警消救起無心跳…死者身分待查

櫻花西施遭「剮刑1hr」痛苦斷氣！失聯2周直覺遇害　爸嘆：長醜一點就好了

問題學生變酒店傳奇！送感訓「竹聯幫主變同學」　拉攏松聯「夏董」坐穩江山

衰男搭錯火車沒錢補票296元挨告　「自強號誤點」救了他

惡狼志工手伸半癱女尿布　淪性奴影片曝！身心受創與家人決裂

雙少梧棲漁港「狂撈龍蝦裝箱」橫掃8家！攤商：報警都抓不到　被偷6次怕了

檳榔西施「生前照」曝光！超級無敵漂亮惹殺機　閨密「剮刑」魂斷17歲

美艷閨密照曝！怕「混血西施」搶男友揪小三剮刑　天天託夢破22年懸案

美國眾議員29日提法案　中國武力犯台「必須承擔後果」

台股早盤小跌15點　台積電一度跌逾2%

36萬買個保時捷原廠招牌回家「供」？全球車迷搶破頭

香港「立法會選舉」擬延遲1年！參選人報名作廢　民主派恐遭重挫

朝聖天使花毯！金針花季交通攻略　忘憂一日遊巴士、午餐、美景全包1200元

YSL情人節限定新色「小金條」＋絲絨唇露　性感「泫雅色」太美被搶翻

挨律師轟「弱智」力求交保　「直播主之亂」連千毅29日下午宣判

4大重點一次看！《集合啦！動物森友會》夏季更新30日發布　可施放專屬煙火

大同函覆經濟部下周到期　經部：市場派申請股臨會兩案一起討論

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

社會熱門新聞

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

苗栗「嬤推孫」過馬路！她被汽車猛撞亡

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

長太正遭嫉妒　嫩妹遭「剮刑」臉一片片被割下

老翁闖紅燈撞死　家屬：為何不閃

一條線比基尼照瘋傳　名醫61字註解

她援交見「超巨」網友後悔了　逃跑不成遭「堅挺」虐待

社區公廁傳槍響　保全驚見男自戕

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

沒錢產檢！台南男載孕妻撬兌幣機

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

台東男山林失蹤疑遇魔神仔！跳針：有人叫我不要說

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

苗栗「嬤推孫」過馬路！她被汽車猛撞亡

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

人夫男星「5天見億級女富豪4次」

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面