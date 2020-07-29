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18歲男和「死黨的34歲媽」擦槍走火！　難忘熟女魅力想繼續：她真的很辣

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▲▼青少年憂鬱（圖／Pixabay）

▲原PO說自己一直都偏好年長女性。非當事人。（示意圖／Pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

英國一名18歲青少年最近陷入深深的內疚與不安，因為他前陣子竟然在衝動之下，與死黨的34歲媽媽發生了一夜情，雙方至今都裝作若無其事，他和死黨的互動仍一如往常，雖然內心受到道德規範的譴責，卻深陷這種不倫關係無可自拔，「我想繼續這樣，我該告訴我的朋友嗎？」

英國《太陽報》的專欄「親愛的戴德（Dear Deidre）」專門解決讀者的疑難雜症，27日有一名18歲年輕人投書，內容描述他和朋友媽媽擦槍走火的過程。他透露，他從國中就認識這位最好的朋友，對方媽媽有時候也會和他們這群學生一起出去，彼此都已經認識了好幾年，但這種良好關係卻在上個月起了變化。

原PO表示，上個月大家一起到公園野餐、小酌，幾杯黃湯下肚後，他和朋友媽媽開始互相開玩笑，言語間充滿調情意味，那一晚他心神不寧，不斷回想兩人對話過程，朋友得知後甚至和他大吵一架，但他堅稱那些只是玩笑話。

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲原PO很猶豫要不要告訴朋友。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

上周他和朋友約好要練足球，結果前來應門的卻是對方媽媽，原來朋友跑去幫奶奶修網路不在家，於是他們的練球計畫只好作罷，不過，原PO當下並沒有返回自家，而是進入了朋友家和對方媽媽單獨共處一室，接著兩人一起喝了點酒，期間還有些肢體接觸，氣氛頓時變得曖昧。

後來雙方討論了關於工作、升學、感情等話題，但聊著聊著，朋友媽媽的絲質睡袍竟緩緩滑落，裸露出上半身，「她尷尬地笑了笑，但問我要不要仔細看一下？」後來兩人就情不自禁發生了一夜情，那晚的經驗使他畢生難忘，「她真的很辣，這是有史以來最棒的經歷」，現在也滿腦子都是對方，明知道這是不對的卻無法控制自己，讓他最煩惱的是，他是否該向朋友坦承一切？

專欄作家理性回應，「不，你不應該告訴你朋友」，雖然這是一段令人難忘的體驗，但原PO應該將這視為「一次性」的，這種關係沒辦法長久穩定，朋友要是知道他和自己媽媽發生關係，兩人的友誼很有可能破碎，最好的做法就是「告訴朋友媽媽這是一個錯誤」，並且結束這段關係。

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